Guy Depauw est décédé

Yves Vanassche: «C’était mon meilleur ami»

Yves Vanassche a emmené son meilleur ami à quelques reprises sur sa planète cycliste. PhotoNews Yves Vanassche le dit clairement: «C’était mon meilleur ami. On a tout fait ensemble. Je ne me souviens pas m’être disputé avec lui et je pense qu’il dirait le même.

On représentait la gouaille de Mouscron. On nous aimait ou on ne nous aimait pas mais on ne laissait pas les gens indifférents. Lorsqu’on passait quelque part, les gens savaient que nous étions là.

Je le connais depuis mes 18 ans, nous avions deux ans d’écart. On a joué au foot via la Fasarmo (Chez Nous et ASBRC) et puis on s’est côtoyés à l’Excelsior ainsi que dans le milieu politique. Il me suivait dans tout ce que je faisais. C’est ainsi qu’on est allés ensemble sur le Tour de France et de Wallonie.»

Il le savait forcément souffrant de la maladie de Charcot.

«Cela a duré deux ans et demi. Cela s’était empiré depuis un mois et il nous a quittés cet après-midi. On savait qu’il n’y a pas d’issue possible. On s’y attendait mais on ne peut pas se l’imaginer...»