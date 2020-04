L'édition 2020 de LaSemo reportée à... l'année prochaine

Le conseil de sécurité a tranché : il n’y aura aucun festival cet été. Suite à cette décision gouvernementale liée au Covid-19, l’e´dition 2020 du festival durable est reportée à l'année prochaine.

Le festival LaSemo, prévu ces 10, 11 et 12 juillet dans le parc d’Enghien n’aura pas lieu cet été pour des raisons de sécurité du public. Les autorités ont jugé trop risquée la tenue de l’ensemble des festivals de la saison en raison de la crise sanitaire actuelle.

Les organisateurs du festival durable ont immédiatement réagi à cette décision gouvernementale par voie de communiqué.

«La priorité de LaSemo est d’assurer avant tout la sécurité du public. Dans le contexte actuel, celle-ci ne peut être garantie lors de rassemblement d’un public trop important et de la venue d’artistes internationaux.

Si la déception est grande pour toute l’équipe et pour les festivaliers, l’envie d’offrir un week-end d’évasion, pluridisciplinaire mettant à l’honneur une manière plus responsable de faire la fête est encore plus forte: le rendez-vous est déjà donné les 9, 10 et 11 juillet 2021.»

Beaucoup de travail pour rien

Les 17 employés et 120 bénévoles que compte l’équipe de LaSemo ont fourni pendant des mois un travail acharné pour préparer un festival qui fédère les publics. La volonté de changer les choses, de préparer le monde d’après et de continuer le combat de sensibilisation aux valeurs du durable grâce au festival est encore plus forte aujourd’hui pour l’équipe organisatrice.

«Nous avons plus que jamais envie de continuer à proposer un projet qui place le public et la nature au cœur de sa démarche, un projet plein de sens et à l’image du monde que nous souhaitons pour l’après», souligne Samuel Chappel, directeur du festival. La prochaine édition prévue les 9, 10 et 11 juillet 2021 s’annonce encore plus forte en idées, spectacles, artistes et promet beaucoup de rêves à offrir aux festivaliers.

L’équipe de LaSemo profite de ce communiqué pour envoyer tout son soutien à ceux qui œuvrent sans relâche aujourd’hui pour notre pays, aux malades et à leurs proches, ainsi qu’aux familles et proches des victimes. Elle envoie également son soutien à ses artistes, techniciens, intermittents du spectacle, bénévoles, partenaires, exposants, associations partenaires, à ses confrères organisateurs, ses prestataires, logisticiens, productions, à tous ceux qui créent la culture et permettent de la partager au plus grand nombre.

Un Facebook live demain

Par ailleurs, suite à cette annulation, l’équipe a décidé de mettre sur pied un Facebook live ce jeudi à 11 h sur la page du festival.

Chappel, directeur du festival, réagira et échangera avec les internautes sur cette annonce.