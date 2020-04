Le débrief du jour: Confinement prolongé | 1000 tests par jour | Port du masque généralisé

Le confinement prolongé, la barre des 1000 tests quotidiens passée ou encore le port du masque généralisé: voici ce qui a fait l’actualité de ce mercredi.

1 Confinement prolongé, certains magasins ouverts et visites dans les homes

Le Conseil national de Sécurité s’est réuni ce mercredi vers 14h pour évaluer les mesures de confinement et de distanciation sociale en vigueur dans notre pays.

2 La barre des 10.000 tests par jour dépassée en Belgique

Au moment où certains aspirent de plus en plus un déconfinement rapide, de nombreuses voix s’élèvent dans le monde médical et scientifique pour rappeler que la Belgique a encore beaucoup d’efforts à fournir en termes de dépistage.

3 Consensus sur le port du masque en tissu

L’utilisation de masques est recommandée dans les situations où il est impossible de garder une distance d’au moins 1,5 mètre, ressort-il d’un document de différentes instances sanitaires belges.

4 Officiel: la Grande Boucle aura lieu du 29 août au 20 septembre

Départ le 29 août de Nice et arrivée le 20 septembre à Paris: les nouvelles dates du Tour de France ont été officialisées mercredi par l’Union cycliste internationale (UCI).

5 Bilan record aux USA: plus de 2 200 morts en 24h

Après deux jours de baisse, les États-Unis ont enregistré mardi un sombre record avec plus de 2.200 morts supplémentaires du nouveau coronavirus en 24 heures, le plus lourd bilan journalier recensé par un pays, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.