Les producteurs de lait prêts à réduire l’activité contre une aide européenne

L’association européenne des producteurs laitiers, European Milk Board, appelle la Commission européenne à activer un programme de réduction volontaire de la production de lait afin d’endiguer la chute des prix actuelle.

La demande en lait et produits laitiers s’est effondrée en raison de la crise du coronavirus et les volumes produits ne peuvent plus être absorbés, pointe l’EMB mercredi dans un communiqué.

«La baisse de la demande doit être suivie temporairement d’une réduction de l’offre afin de remédier au dangereux déséquilibre du marché», souligne le président du European Milk Board, Erwin Schöpges. Les producteurs de lait demandent au commissaire européen à l’Agriculture, Janusz Wojciechowski, d’activer un programme de réduction volontaire de la production.

«Si nous ne luttons pas contre la chute des prix au moyen d’une réduction volontaire et coordonnée de la production, le crash sera brutal dans toute l’Europe», prédit Sieta van Keimpema, vice-présidente de l’EMB.

Selon le collectif, la Commission européenne doit activer pour quelques mois un programme de réduction des volumes. «Les producteurs qui réduiraient leur production par rapport à la même période de l’année précédente se verraient verser un bonus par kilogramme de lait non produit. On garantit ainsi qu’ils peuvent supporter financièrement la baisse de leur production. Pendant la phase de réduction temporaire, les autres producteurs ne doivent pas pouvoir augmenter leur production; celle-ci doit donc être plafonnée. Sinon, cela irait à l’encontre des réductions consenties par leurs collègues», explique l’EMB.

Si le programme de réduction sur base volontaire n’est pas mis en œuvre rapidement, l’association craint qu’une réduction obligatoire de la production ne soit nécessaire dans toute l’UE. «Tous les producteurs de lait devraient alors réduire leur production de quelques pour cent.»

Elle déconseille par contre un recours au stockage privé et le rachat par l’État de beurre ou de lait en poudre. «En effet, ces produits stockés, pour lesquels il n’y a pas de demande, ne soulagent pas le marché et ne font, au contraire, qu’intensifier la pression à laquelle il est soumis.»