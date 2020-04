Angèle s’ajoute au casting du concert caritatif et confiné «One World: Together at Home»

La chanteuse belge a rejoint l’affiche de rêve de l’événement parrainé par Lady Gaga, qui aura lieu le samedi 18 avril prochain.

Face à la pandémie de coronavirus qui fait des ravages aux quatre coins du monde, Lady Gaga a tenu à mobiliser les stars pour un concert caritatif et confiné intitulé: «One World: Together at Home».

L’événement aura droit à un casting de folie puisque de nombreuses personnalités ont répondu à l’appel de la diva américaine. Outre les vieux de la vieille comme Elton John, Paul McCartney, Céline Dion ou Stevie Wonder ainsi que les chanteurs confirmés tels que Chris Martin, Pharrell Williams et Alicia Keys, on retrouvera également des stars montantes de la musique comme Lizzo et Billie Eilish.

Et pour ajouter un peu de diversité à cette programmation, des acteurs comme Matthew McConaughey et Samuel L. Jackson ainsi que des sportifs comme Naomi Osaka, Lewis Hamilton et Megan Rapinoe seront également de la partie.

🚨BIG NEWS: We’ve just announced MORE ARTISTS for One World: #TogetherAtHome, including @JLo, @Oprah, @taylorswift13, and more. Tune in on April 18 to join the fight against the COVID-19 crisis: https://t.co/UiNeGUFpKd pic.twitter.com/cIcDu6zsTd — Global Citizen (@GlblCtzn) April 14, 2020

Sorte de version actualisée et confinée du Live Aid, cet événement mondial se tiendra le 18 avril prochain avec Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert à la présentation. Durant cinq heures, tous ces grands noms du «showbiz» vont se produire chez eux avec pour objectif de lever des fonds pour soutenir l’Organisation Mondiale de la Santé.

Et une Belge va se joindre à tout ce beau monde puisqu’Angèle a annoncé sa participation au concert sur Instagram. «Rendez-vous le 18 avril pour un concert confiné. Des invités du monde entier, des artistes mais aussi des soignants et d’autres professionnels de la santé de première ligne dans le seul et unique but de rassembler nos forces pour lutter contre la propagation du Covid-19. Ils ont besoin de notre soutien à tous», a publié la chanteuse belge qui en a profité pour envoyer du courage à ses fans et à leur demander de rester chez eux.