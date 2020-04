Consensus sur le port du masque en tissu, qui sera recommandé

L’utilisation de masques est recommandée dans les situations où il est impossible de garder une distance d’au moins 1,5 mètre, ressort-il d’un document de différentes instances sanitaires belges.

Sciensano, le Conseil supérieur de la santé, l’AFMPS, le SPF Santé publique et les organisations germanophone et flamande de la santé se sont accordés sur des directives communes.

Le document daté du 14 avril rappelle tout d’abord que l’usage d’un masque seul ne suffit pas pour se protéger et doit toujours être accompagné par les autres mesures de prévention et de contrôle des infections, à savoir la distanciation sociale et une bonne hygiène des mains et «de toux».

Vu la pénurie actuelle, les masques chirurgicaux sont réservés prioritairement au secteur de la santé et structures de soins.

Quant aux masques en tissu, ils peuvent être utilisés par des personnes ne présentant pas de symptômes comme un moyen pour prévenir la transmission, ou dans des circonstances où la distanciation sociale est difficile, par exemple pour les résidents des collectivités, les agents de police ou les pompiers, explique le document.

Un masque en tissu peut également former une barrière physique contre les éclaboussures, mais il doit être enlevé dès qu’il est souillé.

Lorsque les mesures de confinement seront levées progressivement, les masques en tissu sont conseillés pour toute situation où un contact à mois d’1,5 mètre est nécessaire et dans les endroits où il y aura beaucoup de monde (transports en public, supermarchés, etc.).

Les autorités sanitaires soulignent que le port d’un masque en tissu a pour but essentiel de protéger l’entourage beaucoup plus que le porteur.

Elles donnent aussi quelques conseils d’utilisation: les mains doivent être lavées avant de le mettre, le masque doit couvrir le nez et la bouche, il faut éviter de toucher sa face antérieure et se laver les mains après l’avoir retiré. Les masques lavables doivent aussi être nettoyés chaque jour à minimum 60° et être complètement secs avant le prochain usage.

Pour des raisons de précaution, les masques ne sont pas recommandés pour les enfants dans les crèches et les écoles primaires.

Les auteurs du document appellent par ailleurs à mettre des directives claires à disposition du grand public pour la fabrication de ces masques en tissu.