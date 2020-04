Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de Coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif de toutes les informations importantes de ce mercredi 15 avril.

LÉGENDE Infos concernant l’actualité en Belgique Infos concernant l’actualité dans le monde Infos concernant l’actualité sportive Infos concernant la culture Buzz et autres sujets insolites

«Soigner les gens avec des médicaments pour chiens et chats»: l’annonce choc du docteur Philippe Devos

Face à la pénurie de médicaments dans les hôpitaux, le médecin liégeois Philippe Devos tire la sonnette d’alarme.

Si une 2e infection est possible, elle serait nettement moins sévère que la première

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), toutes les personnes infectées par le nouveau coronavirus ne développent pas suffisamment d’anticorps pour être considérées comme immunisées contre le covid-19. Le virologue Emmanuel André affirme qu’il y a cependant des «raisons de penser», qu’en cas de réinfection, «le deuxième épisode sera nettement moins sévère que le premier».

Plus de 13 000 tests réalisés au cours des dernières 24 heures

Plus de 13.300 tests ont été réalisés au cours des dernières 24 heures pour détecter les personnes positives au nouveau coronavirus, a indiqué mercredi matin Emmanuel André, porte-parole interfédéral covid-19.

Les hospitalisations en soins intensifs en légère baisse

Dans les hôpitaux, on remarque une légère diminution des patients présents en soins intensifs. 1 204 personnes occupent un lit dans ces services, soit 22 de moins au cours de ces dernières 24h.

Masques pour le déconfinement: les Communes prennent les devants

L’initiative avait notamment été lancée à Fexhe-Le-Haut-Clocher. Là-bas, ce sont près de 30 couturières qui ont répondu à l’appel du bourgmestre, Henri Christophe. «L’engouement a été exceptionnel, se félicite le maïeur. Tout est parti d’un post Facebook et d’un toutes-boîtes, qui ont été très bien accueillis.» L’idée serait que tous les Fexhois, 3 500 environ, puissent se sentir en sécurité au moment du déconfinement.

Coronavirus: l’ancien home Sequoia hébergera 35 sans-abri à Molenbeek

Une ancienne maison de repos sise rue Jean Dubrucq à Molenbeek-saint-Jean servira, jusqu’au 30 juin, de lieu d’hébergement à 35 sans-abri, a annoncé mercredi la bourgmestre Catherine Moureaux (PS).

Le déconfinement n’est pas pour maintenant, mais il doit se préparer

plusieurs acteurs ont rappelé mercredi matin que l’heure n’est pas encore au «déconfinement», même si c’est une étape qui se prépare déjà. Pour éviter une nouvelle flambée, certaines mesures pourraient être maintenues pendant plusieurs mois, jusqu’à l’arrivée d’un vaccin, selon le président de l’association des syndicats médicaux (Absym).

Coronavirus: les policiers liégeois formés par les pompiers

Les mesures de sécurité, les procédures opérationnelles et de décontamination mises en place par les pompiers liégeois ont séduit leurs partenaires policiers. Une formation a débuté ce mardi.

Quatre entreprises sur dix pourraient rapidement redémarrer

Près de trois entreprises sur dix ont relancé leurs activités, ce qui représente un doublement par rapport à la semaine précédente, et 13% de plus pourraient redémarrer au cours des deux semaines prochaines, ressort-il d’un sondage réalisé auprès d’un millier d’entreprises par l’organisation patronale flamande Voka.

Possible reprise des cours en mai dans les écoles

Selon Elio Di Rupo, cette réouverture aura lieu à une date indéterminée «en mai», alors qu’on s’attend de toute manière à ce que les autorités prolongent jusqu’à début mai au moins les mesures générales de confinement.

Un call center pour les questions relatives aux mesures financières liées au coronavirus

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a ouvert un call center pour tout personne se posant des questions sur les mesures prises pour atténuer les conséquences financières de la crise du nouveau coronavirus.

Les traitements Covid-19 actuellement à l’étude en Belgique

Les universités belges testent plusieurs molécules existantes pour soigner les malades du Covid, sous l’œil du KCE.

Le chef Pierre Fonteyne décède des suites du Covid-19

Le chef Pierre Fonteyne est décédé mardi des suites du Covid-19, ont annoncé mercredi les Maîtres-cuisiners de Belgique, dont il a été co-fondateur et ancien président.

Le bilan de la pandémie dans le monde ce mercredi

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 126.898 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 13h00.

L’Allemagne prolongera les restrictions jusqu’au 3 mai

L’Allemagne va prolonger au moins jusqu’au 3 mai les restrictions, dont les fermetures d’école, pour endiguer la pandémie de nouveau coronavirus, a appris l’AFP mercredi auprès d’élus régionaux.

Baisse des cas, lits et tests disponibles: les conditions d’un déconfinement selon l’UE

Détricoter les mesures restrictives imposées à travers l’Europe (et le monde) pour limiter la propagation du coronavirus devra se faire progressivement et sans précipitation, en «sur mesure» pour chaque État touché par la pandémie, a observé mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

523 morts en Espagne: le nombre de nouveaux décès à nouveau en baisse

L’Espagne a recensé mercredi 523 morts dus à la pandémie de Covid-19 en 24 heures, un chiffre en baisse après le rebond enregistré mardi, a annoncé le ministère de la Santé.

Le PIB de la Chine devrait plonger de 8,2% au 1er trimestre

La Chine devrait annoncer vendredi le premier recul trimestriel du PIB de son histoire alors que la pandémie de Covid-19 a paralysé le pays en février et que l’activité peine à redémarrer. Un groupe de 14 experts interrogés par l’AFP table en moyenne sur une chute de 8,2% du produit intérieur brut (PIB) de la deuxième économie mondiale sur la période janvier-mars.

Bilan record aux USA: plus de 2 200 morts en 24h

Après deux jours de baisse, les États-Unis ont enregistré mardi un sombre record avec plus de 2.200 morts supplémentaires du nouveau coronavirus en 24 heures, le plus lourd bilan journalier recensé par un pays, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Trump suspend la contribution américaine à l’OMS: l’UE, l’Allemagne et la Russie mécontentes

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi qu’il suspendait la contribution des États-Unis à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en raison de sa «mauvaise gestion» de l’épidémie du coronavirus.

Moratoire en vue sur la dette des pays pauvres

Le G7 s’est dit favorable ce mardi à la suspension du service de la dette des pays pauvres, au moment où le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale cherchent à limiter les dégâts de la probable pire récession de l’économie mondiale depuis les années 1930.

Officiel: la Grande Boucle aura lieu du 29 août au 20 septembre

Départ le 29 août de Nice et arrivée le 20 septembre à Paris: les nouvelles dates du Tour de France ont été officialisées mercredi par l’Union cycliste internationale (UCI).

L’UCI assure que les Monuments cyclistes se dérouleront tous cette saison

Après le report du Tour de France, l’UCI a évidemment évoqué le sort des Monuments, les cinq plus prestigieuses courses d’un jour du calendrier.

L’ATP et la WTA gèlent leur classement mondial

L’ATP et la WTA ont gelé le classement mondial des joueurs et des joueuses de tennis pendant toute la durée de la crise du coronavirus. L’Association qui gère le circuit masculin professionnel a confirmé cette mesure au quotidien sportif français L’Equipe.

Personnaliser un film en musique: le rendez-vous confiné de la Cinematek

Ses salles fermées, la Cinematek a trouvé d’autres moyens de satisfaire les cinéphiles, mais aussi les mélomanes. Depuis cette semaine, chaque jeudi, à 15 h, les pianistes Stéphane Orlando et Hughes Maréchal proposent un ciné-concert en Facebooklive.

VIDÉOS | Extinction Rebellion se fait ventriloque de Sophie Wilmès: «Oui, il faut changer de cap»

Pour signer son retour en temps de confinement, la branche belge d’Extinction Rebellion a mis dans la bouche de Sophie Wilmès un discours alarmiste sur le lien entre Coronavirus et crise climatique. Cette vidéo choc est massivement partagée sur Facebook. Et les réactions de personnalités abondent.

PHOTOS| Bêtes sauvages, aurores boréales: comment Thynes, confiné, a muté en Jumanji

Comme un peu partout dans la région, en l’absence d’activité humaine, la nature reprend ses droits. Avec Thynes comme épicentre.

VIDÉO | Voici le bus STIB qui diffusera vos messages à vos proches

La société des transports publics bruxellois se la joue messager en cette période de confinement. «En plus de continuer à assurer une offre de transport pour» celles et ceux «qui doivent absolument se déplacer, la STIB transportera aussi des messages destinés aux proches qui se trouvent à Bruxelles», annonce-t-elle mercredi. Le bus «Voices of Brussels» diffusera les messages du public directement dans la rue.

Angèle au casting d’un concert caritatif et confiné

La chanteuse belge Angèle a rejoint l’affiche de rêve du concert caritatif et confiné «One World: Together at Home», parrainé par Lady Gaga et qui aura lieu le samedi 18 avril prochain.

