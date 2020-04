Un nouveau centre de jour pour sans-abri

L’organisation Médecins du Monde assure la coordination et la gestion. Cinq autres acteurs collaborent et mutualisent leurs forces, sous l’impulsion de Bruss’help.

Un nouveau centre de jour accueille les personnes vulnérables dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 depuis vendredi, dans l’auberge de jeunesse Jacques Brel, entre Botanique et Madou. Les personnes sans-abri et en extrême précarité peuvent y prendre une douche, un repas, y faire une lessive et profiter d’un espace de repos dans l’un des dix lits disponibles.

«En raison de la pandémie de Covid-19, beaucoup d’organisations qui viennent habituellement en aide aux personnes sans-abri pour, entre autres, des douches ou une lessive mobile, ont dû suspendre leurs activités, étant donné que leurs bénévoles appartiennent aux groupes à risque, ou qu’elles travaillent dans des espaces inadéquats», a témoigné Amélie Deprez, coordinatrice pour Médecins du Monde.

L’espace n’offre pas de consultations médicales, mais le centre médical Athéna, à quelques minutes de marche, reçoit toutes les personnes qui n’ont pas accès aux soins.

70 personnes maximum

Pour éviter la contamination au coronavirus, le centre accueillera 70 personnes maximum en même temps, mais organisera la durée de présence pour que 90 personnes puissent venir sur la journée. «Nous avons prévu des points de lavage de main. Les personnes sans-abri et les bénévoles doivent respecter les règles en matière de distanciation physique, des marquages sont présents pour ce faire», explique Amélie Deprez.

Au total, 40 bénévoles travaillent dans le nouvel espace d’accueil, dont certains étudiants assistant sociaux et infirmiers qui s’étaient signalés auprès de la réserve de volontaires constituée par Bruss’help au début de la crise.

L’organisation Médecins du Monde assure la coordination et la gestion. Cinq autres acteurs collaborent et mutualisent leurs forces, sous l’impulsion de Bruss’help.

«Depuis le début de l’épidémie, l’ensemble des services du secteur sans-abri et tous ses travailleurs sont mobilisés, dans des conditions parfois très difficiles, pour faire face à l’urgence sociale», a déclaré le ministre bruxellois de l’Action Sociale, Alain Maron. «Je voudrais les en remercier. Cette initiative met en avant la capacité des acteurs à travailler ensemble pour proposer des réponses cohérentes», a-t-il ajouté.