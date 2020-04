L’UCI assure que les Monuments cyclistes se dérouleront tous cette saison

Après le report du Tour de France, l’UCI a évidemment évoqué le sort des Monuments, les cinq plus prestigieuses courses d’un jour du calendrier.

L’Union cycliste internationale a dévoilé mercredi les nouveaux contours de la saison cycliste, chamboulée par la pandémie de Covid-19. L’UCI a évidemment évoqué le sort des Monuments, les cinq plus prestigieuses courses d’un jour du calendrier. «Milan-Sanremo, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie se dérouleront cette saison, à des dates encore à définir», a assuré l’UCI.

Milan-Sanremo devait se tenir le 21 mars dans le Nord de l’Italie mais la pandémie de Covid-19, particulièrement virulente dans la région, a forcé les organisateurs à annuler la course.

Le mythique diptyque Tour des Flandres (05/04) - Paris-Roubaix (12/04) est lui aussi passé à la trappe, à l’instar de Liège-Bastogne-Liège (26/04). Le Tour de Lombardie, traditionnelle dernière épreuve majeure de la saison, est toujours programmé le 10 octobre mais le calendrier devrait encore subir des modifications.

Pas de courses WorldTour avant août

Mercredi, l’UCI a organisé une visioconférence dans le contexte de la pandémie actuelle de coronavirus, à laquelle a participé l’ensemble des principaux représentants des familles du cyclisme professionnel sur route: organisateurs (AIOCC, et dirigeants d’ASO, RCS, Unipublic et Flanders Classics), équipes (AIGCP) et coureurs (CPA).

La période de suspension des compétitions a été prolongée d’un mois, jusqu’au 1er juillet, et jusqu’au 1er août pour les courses du calendrier WorldTour.

Il a aussi été décidé que le Tour de France s’élancera finalement le samedi 29 août de Nice pour s’achever le dimanche 20 septembre sur les Champs-Élysées à Paris, au lieu du 27 juin au 19 juillet.

Les Mondiaux 2020 d’Aigle-Martigny (Suisse) sont eux maintenus aux dates fixées, soit du 20 au 27 septembre prochain. Le programme des compétitions reste inchangé.

Le Tour d’Italie se disputera après les Mondiaux sur route et sera suivi par la Vuelta. Les dates ne sont pas encore connues.

Le 1er avril, l’UCI avait déjà prolongé la suspension des épreuves cyclistes jusqu’au 1er juin 2020 après avoir suspendu le cyclisme international le 15 mars jusqu’au 3 avril.