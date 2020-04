«Soigner les gens avec des médicaments pour chiens et chats»: l’annonce choc du docteur Philippe Devos

Face à la pénurie de médicaments dans les hôpitaux, le médecin liégeois Philippe Devos tire la sonnette d’alarme.



Le Dr Philippe Devos, chef des soins intensifs au CHC de Liège et président de l’Association belge des syndicats médicaux (Absym), se porte beaucoup mieux. Affaibli après avoir contracté le coronavirus, l’homme est, à nouveau, d’attaque. Il attend avec impatience les décisions du Conseil national de sécurité, qui seront annoncées ce mercredi soir.

«Ces décisions vont avoir des conséquences potentiellement rassurantes ou potentiellement inquiétantes en fonction de ce qui va se passer», souligne le docteur Philippe Devos, lors d’une interview accordée ce mercredi matin sur l’antenne de Bel RTL. Il sera, comme tous les Belges, devant la télévision, en soirée. Avec une annonce de déconfinement? «Il n’y a aucune solution qui sera bonne et aucune solution n’entrainera pas des drames. Si on continue à être confiné, il y a des gens qui risquent de mourir par report de soins médicaux, par dépression, par toute une série de choses. C’est donc un danger. Par contre, si on ouvre trop vite le déconfinement on pourrait se retrouver dans la situation qu’on a voulu éviter, c’est-à-dire la saturation des soins intensifs. (...) Ce virus nous met dans des situations difficiles.»

La distanciation sociale, le respect de 1,50 m entre les personnes, c’est quelque chose qui va durer jusqu’au vaccin, de 12 à 18 mois selon les firmes pharmaceutiques.

Le médecin liégeois envisage-t-il un déconfinement en avril, mai ou juin? «En avril, c’est sûr que cela n’arrivera pas. Car dans les hôpitaux, on est au pire du pire (...) à l’approche de la saturation et de la pénurie totale de médicaments. (...) Moi, je vois quelque chose de progressif. (...) On ne va pas tout ouvrir d’un coup. (...) Je pense que la distanciation sociale, le respect de 1,50 m entre les personnes, c’est quelque chose qui va durer jusqu’au vaccin, de 12 à 18 mois selon les firmes pharmaceutiques.»

Concernant les masques en tissu, «j’ai demandé à toute ma famille de commencer à en faire», souligne Philippe Devos. «Cela ne protège pas tout, car il y aura encore les mains, les mauvais comportements. (...) Il faut que les gens comprennent que c’est quelque chose à ajouter.»

La Belgique, comme la plupart des pays, doivent faire face à un autre problème: la pénurie de médicaments. «Les sédatifs sont maintenant en pénurie», explique l’intensiviste. «Moi, si je n’ai pas de sédatifs, le patient ne dort pas quand il est sous respirateur. Et avoir de l’air qu’on vous pousse de force dans les poumons sans être endormi, c’est insupportable, vous mourez. Pour l’instant, on m’en livre pour sept jours... Là, on a un stock qui se termine dans certains hôpitaux demain...» Sans avoir de nouvelles annonces de livraison par après. Il ajoute que le gouvernement a dit à plusieurs hôpitaux: «On n’a plus de médicaments pour l’humain , on va vous donner des médicaments pour les chiens et les chats. Vous allez soigner les gens avec ça mais ne vous tracassez pas, on a fait des tests, cela devrait aller.»