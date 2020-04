VIDÉOS | Extinction Rebellion se fait ventriloque de Sophie Wilmès: «Oui, il faut changer de cap»

Pour signer son retour en temps de confinement, la branche belge d’Extinction Rebellion a mis dans la bouche de Sophie Wilmès un discours alarmiste sur le lien entre Coronavirus et crise climatique. Cette vidéo choc est massivement partagée sur Facebook. Et les réactions de personnalités abondent.

Extinction Rebellion est de retour. Et frappe fort en ces temps de confinement: l’organisation d’activistes pour le climat a mis dans la bouche de la Première ministre Sophie Wilmès un discours alarmant sur le lien entre pandémie et crise écologique.

C’est un discours-choc qu’Extinction Rebellion fait prononcer à la N°1 de notre pays. «Le coronavirus est un signal que nous ne pouvons pas ignorer. Ces pandémies sont un des résultats d’une crise écologique profonde (...) Nous avons échoué en tant que responsables politiques à prendre la mesure de la gravité de la catastrophe écologique», dit une Wilmès au faciès sérieux et à la bouche parfaitement synchronisée. «On se bat pour du papier-toilette: si on ne fait rien, on se battra pour la nourriture. Aujourd’hui, la crise du coronavirus nous fait enfin prendre conscience de la profondeur du changement qui sera nécessaire: nous devons transformer notre mode de vie et ce dès maintenant». Et cette «fausse» Wilmès d’annoncer des assemblées citoyennes.

Au lendemain de la diffusion, ce mercredi 15 avril, le groupe d’activistes se félicite du succès de son action, plutôt culottée. «Cette campagne en ligne est déjà un succès», déclare Jolien, l’une des porte-parole d’Extinction Rebellion. La vidéo a en effet circulé intensément sur les réseaux sociaux. Les statistiques de Facebook indiquent que plus de 1.500 personnes l’ont déjà partagée et près de 80.000 personnes l’ont visionnée. «La vidéo a également été amplement partagée et discutée au niveau international», assurent les activistes.

«Stimuler l’imagination collective»

«Avec ce discours, nous voulons stimuler l’imagination collective», explique Jolien. «La vidéo nous fait entrevoir à quoi ressemblerait la situation si nos gouvernements répondaient à la première des trois demandes de XR, à savoir, dire toute la vérité sur l’urgence climatique et écologique dans laquelle nous nous trouvons».

Mais il ne s’agit encore que de fiction. Car si Extinction Rebellion a envoyé le texte du discours à Sophie Wilmès, à ses collègues ministres-présidents des gouvernements flamand, wallon et bruxellois ainsi qu’aux quatre ministres belges du climat, aucune réponse n’a été faite. «Malgré les réactions massives des citoyens et l’urgence du message, une réponse de la part de ces politiciens se fait encore attendre à l’heure actuelle», déplore le mouvement non-violent.

Par contre, plusieurs personnalités belges ont réagi. C’est le cas de la chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker ou de l’écrivain David Van Reybrouck. La parlementaire fédérale Écolo Séverine de Laveleye leur a emboîté le pas en s’adressant à Sophie Wilmès comme si cette prise de parole était réelle: «Cette crise est un signal et le révélateur de plusieurs crises: sanitaire, sociale, de notre système économique mondialisé. Dès lors, il faut changer de cap: nous mangeons de l’austérité mais les métiers dont nous avons le plus besoin sont les moins bien payés», plaide l’écologiste.

Enfin, le rapporteur spécial des Nations unies, le professeur Olivier De Schutter, s’est lui aussi fendu d’une réponse à la Première ministre, avec tout le sérieux qu’on lui connaît: «Les historiens du futur doivent pouvoir dire que nous avons su saisir cette occasion, que nous avons pu surmonter la crise mais aussi amorcer le changement de cap qui s’impose pour les générations futures.»