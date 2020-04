Le Hutois Uran Murtezi jouera à Sart avec son frère: les lions sont réunis

L’avant jouera avec son frère la saison prochaine à Sart, en P1 luxembourgeoise. Une affaire de famille.

Son téléphone a chauffé, les sollicitations n’ont pas manqué de part et d’autre de Wallonie et il a fallu qu’il tranche. C’est désormais officiel: le buteur hutois Uran Murtezi évoluera à Sart en P1 luxembourgeoise. Là où… son grand frère Muse brille de mille feux. Pour la deuxième fois de leur carrière en seniors après un passage commun à Vyle-Tharoul, les deux Hutois vont donc évoluer de concert dans la même équipe. Uran espère profiter des bons ballons de Muse pour, comme à son habitude, exploser les compteurs buts. «Cela n’a pas été facile d’attirer mon frère qui était fort sollicité, confie Muse. Et il nous fallait un solide numéro 9. On est content de l’avoir trouvé. Puis, ça va être très beau de rejouer ensemble. On s’en réjouit. » De son côté, Uran n’est pas peu fier. «C’est une vraie fierté, dit le cadet des deux Murtezi. Même si j’ai hésité longtemps, l’amour pour un frère n’a pas de prix. » Avec 58 buts en 42 matchs ces deux dernières saisons, Uran Murtezi, associé à son frère, va faire mal, c’est évident. Sart s’annonce bien pour les Hutois.