Khalid Karama est le nouvel entraîneur de l’AFC Tubize

Les Sang et Or connaissent désormais le nom de leur nouvel entraîneur, après le départ de Laurent Demol la semaine passée.

L’AFC Tubize a déjà trouvé son nouvel entraîneur. Il s’agit de Khalid Karama, un nom bien connu dans la cité du Betchard et dans le Brabant wallon. Le technicien a en effet déjà porté la vareuse Sang et Or à de nombreuses reprises en tant que joueur, avec un nombre incalculable de buts inscrits et trois titres de champion à la clé.

Il était également dans le staff du Wallonia Walhain depuis le mois de décembre 2018, en tant que directeur technique la plupart du temps.

Son CV? Il a porté les casquettes de T2 et même T1 au Sporting de Charleroi, avant de diriger plusieurs clubs en Grèce, aux Emirats, au Maroc.