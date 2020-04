Un «Final 8» envisagé pour conclure la Ligue des Champions de football au mois d’août

La finale pourrait avoir lieu au stade olympique Ataturk d’Istanbul.

L’UEFA et l’Association européenne des clubs (ECA) ont envisagé de conclure la Ligue des champions de football 2019-2020, actuellement à l’arrêt en raison de la pandémie de Covid-19, sous la forme d’un «Final 8» au mois d’août, rapportent plusieurs journaux espagnols dont Mundo Deportivo.

Les quarts et demi-finales se joueraient sur terrain neutre et en un seul match en lieu et place des traditionnels allers-retours.

L’instance dirigeante du football européen et l’ECA sont maintenant à la recherche d’un site pour pouvoir organiser cette formule et où joueurs et encadrements seraient à l’abri du coronavirus.

La finale pourrait avoir lieu au stade olympique Ataturk d’Istanbul, comme cela avait été planifié à l’origine le 30 mai, en fonction de l’évolution de la pandémie.

Le Comité exécutif de l’UEFA se réunira à nouveau jeudi prochain. La priorité de l’UEFA est l’achèvement des championnats et coupes dans chaque pays. Il a déjà été décidé qu’ils pourront se poursuivre jusqu’au 3 août.

La Ligue des champions et l’Europa League, actuellement arrêtées au stade des huitièmes de finale, ne pourront reprendre avant la fin des champions nationaux.

Plus aucun club belge n’est encore en lice dans les compétitions européennes. La Pro League doit se réunir le 24 avril en assemblée générale afin de décider de la reprise ou non du championnat en Belgique. Son conseil d’administration, réuni le 2 avril, a préconisé un arrêt définitif. Cette décision doit être entérinée par l’Assemblée générale pour devenir effective. Prévue à l’origine le 15 avril, l’AG a été repoussée au lendemain de la réunion de l’UEFA dans l’attente d’une décision ou d’une recommandation de l’instance européenne. . .