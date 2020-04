(Seulement) 600 cas confirmés: plutôt moins touché qu’ailleurs?

Chaque jour amène son lot de chiffres en matière de Covid-19. L’un des plus simples à suivre sur le site de Sciensano (l’Institut scientifique de santé publique), c’est le nombre cumulé de cas confirmés dans chaque commune. Il est donc clair qu’il ne s’agit pas de tous les cas de Covid-19 (certains n’étant pas confirmés) mais aussi que certains cas sont comptabilisés alors que les personnes touchées sont guéries. Cela étant, ça donne une indication de la tendance.

Comme on peut le lire sur notre carte nationale journalière, à l’échelle du pays, la moyenne est de 2,7 cas pour 1 000 personnes. Bruxelles et la Flandre sont au-dessus de cette moyenne. La Wallonie, en dessous, à 2,55 cas.

Difficile de dire si on a moins testé en Wallonie picarde, ou si notre bassin de vie est vraiment moins touché pour l’instant, mais la moyenne dans nos vingt-trois communes (600 cas pour 352 000 habitants) est de 1,7 pour 1 000.

Notons que la répartition est assez disparate. Dans l’arrondissement de Mouscron, on est à 2,2. Dans celui d’Ath, à 1,85 et dans celui de Tournai à 1,3.

Si l’on prend commune par commune, on voit que Flobecq (nos éditions de mardi) est à 6,7. Comines qui a été la première commune touchée chez nous à 3,4. Brugelette à 3,2. Cela fait toutefois quelques jours que le nombre de cas n’augmente plus à Flobecq et Brugelette. À Comines, presque plus.

Les trois villes principales de Wapi sont à la moyenne ou un peu au-dessus.

Dans l’arrondissement de Tournai, il reste deux communes, Antoing et Pecq, qui n’apparaissent pas encore dans les statistiques de Sciensano (moins de 5 cas sur toute la commune).