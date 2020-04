VIDÉO | Un artiste belge sort dans les rues de Rennes recouvert de 150 attestations de sortie

La performance, réalisée par l’artiste belge Maxime Matthys et intitulée «sortez couverts» n’a pas manqué de faire réagir les internautes.

L’artiste belge Maxime Matthys, exilé en France depuis 2011, a profité du confinement pour proposer une performance artistique pour le moins insolite.

Recouvert de plus de 150 attestations de sortie – nécessaires pour justifier tout déplacement en France -, le jeune artiste s’est baladé dans les rues de Rennes pour questionner l’absurdité du contexte actuel: «Si on m’avait dit un jour que je devrais remplir un papier pour pouvoir sortir de chez moi, je ne l’aurais jamais cru».

La prestation, datée du 23 mars dernier, a été relayée par plusieurs médias français à la suite d’une publication de Maxime sur le site Mediapart, et fait aujourd’hui le buzz sur les réseaux sociaux. La vidéo, publiée il y a trois semaines, comptabilise plus de 2.300 partages et 110.000 vues.

Aujourd’hui les critiques pleuvent, et nombreux sont les spectateurs qui ne comprennent pas la démarche artistique, à l’image des policiers qui ont interpellé l’artiste dans la rue: «Je n’ai pas reçu d’amende car je n’enfreignais aucune règle, mais ils m’ont quand même demandé de détruire mon costume pour éviter de provoquer des attroupements».

Sur internet, de nombreux internautes critiquent la performance et accusent Maxime de manquer de respect à tous les défunts ou à toutes les personnes qui aident, en se moquant de la situation. Maxime justifie pourtant sa performance artistique et assure ne vouloir se moquer de personne: «L’objectif n’est pas de remettre en cause le confinement ou toutes les mesures, mais juste de questionner un peu».

L’artiste, qui expose actuellement au Centre Pompidou à Paris, espère avoir proposé «une métaphore intéressante des différentes politiques de santé publique appliquées aujourd’hui en France et dans le monde».