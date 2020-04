Tour en voiture, essai de kitesurf, escapade au car-wash: une cinquantaine de PV dressés pour non-respect du confinement

Les zones de police ont effectué plusieurs contrôles sur le respect du confinement lors de ce week-end prolongé.

Au bord du lac de Louvain-la-Neuve, un individu a été verbalisé car il faisait des essais de kitesurf. Les policiers l’ont verbalisé, ne considérant pas cette activité comme équivalente à un jogging.

Dans la zone Nivelles-Genappe, 24 procès-verbaux Covid-19 ont été dressés entre le 10 et le 14 avril.

Trois grammes dans l’habitacle

Dans la zone Mazerine, 19 PV Covid-19 ont été dressés entre le 10 et le 14 avril. Parmi ceux-ci, on retrouve deux personnes verbalisées à Lasne sur la chaussée de Charleroi, la nuit du 14 au 15 avril à minuit. Les deux individus, qui n’habitent pas sous le même toit, ont été interpellés alors qu’ils se trouvaient dans une voiture. Ils ont prétexté en avoir marre du confinement et que, de ce fait, ils étaient partis faire un tour.

Dans la rue de Limal, à Rixensart, vers 18h30 le 11 avril, un conducteur en excès de vitesse a été interpellé. Il a écopé d’un PV Covid-19 et était en plus en possession de trois grammes de stupéfiants, non identifiés, dans l’habitacle.

Dans la rue de La Hulpe, à Rixensart, ce 13 avril entre 16h30 et 17h, deux individus ont été verbalisés car ils se rendaient au car-wash.