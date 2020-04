Romano Nervoso: «On va revenir vous botter le cul!»

Malgré les circonstances, le Louviérois Romano Nervosoa tenu à sortir son album. Pour «mettre un peu de rock’n’roll dans le confinement».

Quand le confinement a été décrété, Romano Nervoso était en pleine tournée avec son groupe. «On était dans les pays de l’Est et on est vite rentrés. On s’est dit que c’était quand même plus rassurant de vivre le confinement à La Louvière plutôt qu’à Sarajevo… 25 dates ont sauté. Elles ont été reportées en octobre».

Pour lui, pas question de reporter la sortie de l’album par contre. En version digitale en tout cas. Histoire de «mettre un peu de rock’n’roll dans le confinement», dit-il. Et pas mal de second degré, aussi. -

C’est le quatrième en dix ans d’existence du groupe. «J’adore enregistrer des albums et j’aime bien faire quelque chose de toujours différent, aller là où on ne m’attend pas.»

Le précédent était un album punk ultrarapide, de 22 minutes. Ici, il est plus influencé par la musique de films d’horreur «que j’adore», ou la musique latine «avec laquelle j’ai grandi». Dans le précédent, il était plutôt remonté. Ça, ça n’a pas changé, mais il le dit différemment. Il cite des références comme Paolo Conte ou Lucio Battisti, mais «avec un gros son». Il s’est posé, a pris le temps, a appelé des artistes avec lesquels il avait envie de travailler. «J’ai travaillé dans mon home studio, calme, posé. Ce n’est plus le jeunot du début. La différence, c’est qu’on vieillissant, on mûrit, et on en refait plus les mêmes erreurs. C’est une satisfaction cet album. J’écris des chansons tous les jours, le prochain album est déjà écrit.»

Le titre? C’est celui de la deuxième chanson de l’album. The Return of The Rocking Dead. Histoire de répondre à sa manière à l’éternelle question qui commence à l’agacer sérieusement: «A chaque interview, on me demande «est-ce que le rock est mort?». Mais le rock en Wallonie il est mort depuis longtemps! En Angleterre, en Italie, en Allemagne, le rock est toujours bien présent. Tu vas faire tes courses, t’entends Oasis, t’allumes la radio, ils passent Arctic Monkeys… En Flandre, il y a Triggerfinger, Equal Idiots… mais ici, on ne passe jamais de rock à la radio. Et quand on me parle de rock, on parle d’attitude, de fringues, pas de musique. J’en ai un peu plein le cul. Alors non, le rock n’est pas mort et on va venir vous botter le cul, c’est un peu ça le titre. Ça fait dix ans que le groupe existe, je ne me plains pas, il y a du monde aux concerts, je gagne ma vie. En tout cas, tant que je serai vivant, le rock ne sera pas mort.»

Quant aux prochains concerts, il va falloir être patient. «En mai, juin et l’été aux festivals, ça m’étonnerait qu’on joue… On est tous dans la même merde, on se pose tous des questions sur le futur. La seule chose à faire, c’est d’écrire un max de chansons pendant ce temps-là.»

Mottow Soundz. En concert au Botanique à Bruxelles le 11 septembre.