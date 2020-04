Violences: Liège sollicite l’aide des pharmacies et des librairies

Les pharmacies et les librairies sont désormais de possibles lieux de confidence pour les victimes de violence. La Ville de Liège, en partenariat avec la police et le CPAS, a décidé de lancer une campagne pour venir en aide, si cela est nécessaire, aux personnes victimes de violence.

Avec le confinement, les personnes victimes de violence disposent de peu d’appels à l’aide. Les pharmacies et les librairies sont, parmi d’autres, les rares enseignes à rester ouvertes et permettant le dialogue. En collaboration avec la police et le CPAS, la Ville a donc décidé de les solliciter pour que les victimes puissent demander de l’aide de manière sûre, sans que ceux qui les maltraitent ne s’en rendent compte.

«Créée avec différentes institutions et associations liégeoises, cette campagne met en avant les aides et contacts possibles pour ces personnes en détresse», souligne-t-on à la Ville. «Les pharmaciens et les libraires ont reçu un Vade-Mecum reprenant toutes les informations utiles sur les différents dispositifs contre les violences qui restent accessibles en cette période particulière de confinement.»

Une affiche à apposer dans la vitrine permet de rappeler les contacts principaux mais également d’informer les citoyens de la disponibilité de ces «confidents» en cas de violence. Un lien a d’ailleurs été mis en place sur le Web: https://www.liege.be/confidents-contre-la-violence

«Ce dispositif d’urgence est évolutif et pourra être élargi à d’autres partenaires confidents dans les prochains jours», souligne-t-on encore au sein de la Ville. «Il a également pour but d’orienter les personnes sourdes et malentendantes ainsi que les personnes ne parlant pas le français vers les bonnes ressources. Enfin, il est destiné à diriger les personnes les plus affectées par les violences vers des permanences physiques sans rendez-vous, encore tenues à Liège.»

Des logements d’urgence à la réquisition de chambres d’hôtel, la Ville de Liège, avec l’aide du CPAS, a pris les mesures pour permettre aux victimes d’être isolées avant d’être accueillies dans les centres et associations prévus à cet effet.

Avec le soutien de la Province, les associations ont été mobilisées pour organiser des permanences conjointes dans des locaux adaptés à la nécessaire discrétion et aux impératifs sanitaires.

Le Service Assistance policière aux Victimes de la zone de police de Liège assure un suivi individualisé des dossiers de plaintes déposées au cours des derniers mois.