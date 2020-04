10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mardi

Déconfinement: l’inquiétude grandit dans le corps enseignant; Pour faire respecter le confinement, la police monte sur ses grands chevaux; Anderlecht, commune sous haute tension: «L’intimité n’existe plus»… Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mardi 14 avril.

1 Déconfinement: l’inquiétude grandit dans le corps enseignant

Alors qu’Emmanuel Macron annonçait ce lundi soir le prolongement du confinement en France, certaines mesures portant sur la réouverture des écoles inquiètent les enseignants belges.

S’il s’agit d’ouvrir en premier les écoles dans les étapes du déconfinement français, l’éventualité d’une même mesure en Belgique fait trembler les syndicats des cycles obligatoires.

+ « Une grande inquiétude règne au sein du personnel. Comment rouvrir les écoles, et dans quelles conditions sanitaires ? »

2 Pour faire respecter le confinement, la police monte sur ses grands chevaux

Le printemps radieux pousse les Bruxellois confinés dans les parcs. Mais les bosquets ne sont pas des abris: la cavalerie de la police fédérale y soutient les zones de police pour faire respecter les mesures de distanciation sociale. On a trotté au parc de Laeken avec Eros, Bibor et leurs inspecteurs de cavaliers.

+ « Depuis le début de la crise du coronavirus, la cavalerie envoie 22 patrouilles par jour, soit 44 chevaux »

3 Depuis Shanghai, il exporte des masques vers la Belgique

Installé depuis 9 ans en Chine, Antoine Bolly a vécu la crise sanitaire. Il importe, notamment, des masques en Belgique.

Depuis Shanghaï où il est installé, il voit peu à peu la vie reprendre son cours normal. Même si en rue tout le monde est encore masqué, le gros de l’épidémie est passé et les bars et restaurants commencent à rouvrir.

+ « Mon patron est Chinois et est très attaché à la Belgique »

4 3 conseillers du CPAS abandonnent leur jeton de présence contre des visières 3D pour les intervenants en première ligne

Le CPAS de Ramillies distribue des visières 3D aux intervenants de première ligne afin de participer à l’élan de solidarité et d’entraide et ainsi permettre à chaque intervenant de rentrer dans un isolement Covid-19.

Infirmières à domicile, sages-femmes, kinésithérapeutes, ostéopathes, logopèdes, médecins ont été contactés et ont reçu une visière 3D réalisée par les «makers» de la région de Jodoigne.

+ «Le CPAS demeure la dernière ligne pour garantir la dignité humaine »

5 Anderlecht, commune sous haute tension: «Dans ces quartiers, l’intimité n’existe plus»

Est-il sot de relier les incidents survenus ce week-end à Anderlecht avec le confinement difficile vécu par ces jeunes?

Interview de Patrick Charlier, le directeur d’Unia, l’ex-Centre pour l’égalité des chances.

+ « C’est une hypothèse pertinente, au contraire »

6 On a frôlé la catastrophe à La Brouffe à Mariembourg

Le 6 avril dernier, le médecin traitant du Domaine de la Brouffe, à Mariembourg, tirait la sonnette d’alarme quant à la situation dans les homes.

Ce centre héberge 72 adultes autistes sur deux sites: l’ancienne maison de repos dite le Domaine et l’ancien Roi Soleil.

Très tôt, dès le 10 mars, les échanges ont cessé entre les deux bâtiments et les résidents n’ont plus effectué de sorties extérieures au centre.

Un premier cas de Covid-19 a pourtant été détecté le 26 mars, suivi deux jours plus tard de deux autres.

Ces trois premiers malades ont pu être isolés dans une annexe du Roi Soleil, «mais on savait que d’autres pouvaient être positifs et qu’avec ces patients autistes parfois profonds, il est particulièrement difficile de maintenir les distances» explique le Dr Françoise Minet.

+ « On s’est rendu compte que 50 % des résidents de ce bâtiment étaient positifs »

7 «Il y a des quartiers qui restent imperméables aux conseils», dit le chef de corps de la zone de police Vesdre

Le coronavirus bouscule aussi le travail quotidien des policiers qui doivent assumer de nouvelles missions.

Interview du chef de corps de la zone de police Vesdre (Verviers-Dison-Pepinster).

+ « Pour en finir, il ne faut rien lâcher »

8 À la maison de repos «Nos Tayons», à Nivelles, les familles sont réunies par Skype

Depuis quelques jours, les résidents de la maison de repos «Nos Tayons», gérée par le CPAS de Nivelles, ont la possibilité de communiquer avec leurs proches et de les voir par écran interposé via l’application Skype. Ce contact visuel est précieux, particulièrement en ces temps de confinement.

+ « Les visioconférences sont nettement plus agréables. Depuis que nous les avons mises en place, les demandes affluent »

9 Petite enfance: «Je redoute encore plus l’après-crise»

Les milieux d’accueil de la petite enfance sont sous pression. Avec l’épidémie, les factures s’accumulent. Et le secteur s’inquiète de l’après-crise.

+ Des frais fixes négligés

10 Reprise semi-collective: quels risques et quels effets?

Deux clubs de Pro League osent des entraînements en petits groupes. Pas bien vu, mais bénéfique.

Une semaine après Genk, c’est Anderlecht qui a partiellement rouvert les portes de son centre d’entraînement. Ce 13 avril, en respectant certaines mesures sanitaires allant des places de parking au terrain, sans passer par les vestiaires – dont l’usage est interdit -, les joueurs qui le désiraient (Kompany, Van Crombrugge, Cobbaut, Lawrence, Murillo, Sardella, Doku et Chadli étaient notamment demandeurs) ont pu participer à une séance à Neerpede par petits groupes. Sans ballon, pour l’instant.

Jusqu’ici, seuls les blessés (Bakkali, Dimata, Colassin et Trebel) étaient autorisés à se rendre dans le complexe bruxellois, pour des soins.

Comme c’est le cas à Genk, l’idée est d’offrir un espace d’entraînement au grand air et sécurisé, surtout pour les joueurs vivant en appartement. Et de permettre aux éléments étrangers restés en Belgique de briser un certain isolement social subi depuis un mois.

+ «Pas très bien vu »