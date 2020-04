Coronavirus: un étudiant liégeois interpellé dit avoir été molesté par la police

Sur la page officielle de la faculté de philosophie de l’Université de Liège, un étudiant de master affirme avoir été victime de violences policières. Selon la police, l’homme s’est rebellé lors de son interpellation.

Son témoignage a été relayé sur la page officielle de la faculté de philosophie de l’ULiège. Etudiant en master, cet homme explique avoir reçu, ce dimanche, deux coups de poing d’un policier lors de la distribution de nourriture aux plus démunis par une ASBL liégeoise, dans la rue Saint-Thomas, dans le quartier Hors Château, à Liège.

«Je suis allé au “ food not bombs ”, c’est-à-dire à une distribution hebdomadaire et gratuite de nourriture se déroulant dans le centre-ville de Liège à destination de tous ceux et toutes celles qui le veulent mais en particulier pour les plus précaires», écrit le Liégeois sur la page Facebook de la faculté universitaire. «Deux flics (sic!) en cycliste sont présents: ils veulent embarquer un vieux monsieur venu chercher de la nourriture et qui ne comprend pas trop ce qui lui arrive, répétant qu’il vient simplement chercher à manger. M’approchant, un des deux, particulièrement nerveux, me demande de circuler, de respecter la “distanciation sociale”. Lui faisant remarquer qu’il est le premier à la transgresser, que je viens chercher à manger et que je ne comprends pas qu’on veuille arrêter une personne qui vient chercher à manger, ça le met en rogne. Il fait mine de sortir une arme à sa ceinture (matraque ou bombe à spray, je ne reconnais pas ce que c’est), avant de m’agresser verbalement. Il s’énerve et me fait comprendre que je vais finir au poste.»

L’homme affirme avoir reçu des coups de poing. S’en serait suivi un placage au sol avant d’être mis en cellule à l’hôtel de police rue Natalis. «Je porte des traces au niveau de la nuque et du torse, j’ai des douleurs aux jambes et particulièrement à la main gauche», se plaint l’étudiant.

Une enquête interne demandée par le bourgmestre

Le bourgmestre Willy Demeyer, qui a autorité sur la police locale, indique qu’il a pris connaissance de ce témoignage. «J’ai immédiatement contacté M. le chef de corps afin qu’un rapport soit établi», explique-t-il. «Dès que je serai en sa possession, je le soumettrai au conseil de police.»

Selon la police, l’étudiant s’est mis en rébellion

De son côté, la police locale est, elle, intervenue sur place car la distribution de nourriture n’avait pas été annoncée aux autorités. L’équipe Covid a alors constaté que les participants ne respectaient pas les règles de distanciation sociale.

L’étudiant «a critiqué les policiers, lesquels ont décidé de procéder à son interpellation. Mais l’individu s’est mis en rébellion lors de son interpellation», précise-t-on au sein de la police locale.

Selon nos informations, l’individu serait connu des forces de l’ordre.