Les joueurs de l’Antwerp renoncent à une partie de leur salaire

Les joueurs de l’Antwerp ont accepté de réduire une partie de leur salaire pour le mois d’avril afin de limiter l’impact financier de la crise du coronavirus, a annoncé mardi le club anversois dans un communiqué.

«Après une courte consultation avec les joueurs, nous avons trouvé un accord pour réduire les salaires du mois d’avril, sans affecter les plus petits salaires. Cet accord sera toujours de vigueur dans le cas où le confinement serait prolongé (mai ou juin). Actuellement, le travail est insuffisant pour un certain nombre d’employés, pour d’autres il a été réduit de moitié ou il continue mais dans un autre environnement de travail», a expliqué le matricule 1 dans un communiqué.

«Le club est fier que tout le monde soit non seulement flexible et compréhensif mais également prêt à faire un effort sur le plan financier. La manière dont le club gère cela est très apprécié par les joueurs. La réaction de notre capitaine Faris Haroun et de ses troupes nous fait chaud au cœur et mérite des louanges.»

Malgré ces mesures, l’Antwerp se montrait confiant pour l’avenir. «Sur le court terme, nous n’aurons pas de problème. La finale de la Coupe de Belgique aurait été une fête incroyable pour nos supporters. Ne pas jouer la finale et/ou le reste de la saison aurait évidemment un impact sur notre club. Mais nous sommes prêts pour l’avenir: notre licence pour la saison 2020-2021 est dans la poche, la construction de la Tribune 4 est en cours et une structure solide a été mise en place.»

Le ‘Great Old’a également tenu à souligner les actions de ses supporters ces dernières semaines. «Nous sommes fiers la famille rouge et blanche qui est solidaire avec notamment les colis d’aide pour les plus de 75 ans, la collecte de masques buccaux et de matériel médical (dont Descroes avec 40.000 dons), une cuisine d’urgence pour les soins (par le traiteur maison Gourmet Invent), etc. Au cours des prochaines semaines, plusieurs autres initiatives seront prises pour soutenir divers projets communautaires.»