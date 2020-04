Coronavirus: seulement trois nouveaux cas en Brabant wallon mais...

Trois nouveaux cas avérés de coronavirus en Brabant wallon: c’est la plus faible hausse depuis le 11 mars. Mais attention, les nouveaux chiffres communiqués ce mardi par Sciensano correspondent à la journée de dimanche.

Chaque dimanche, on constate une forte diminution des cas recensés. Les deux dimanches précédents, 11 et 9 cas avérés étaient recensés pour une moyenne de 32 puis 31 nouveaux cas avérés par jour lors des six jours qui suivirent. Il faut donc attendre les prochains chiffres publiés par Sciensano pour voir s’il faut voir plus qu’un ralentissement dominical dans les chiffres publiés ce mardi.

Les chiffres communiqués ce mardi par Sciensano font donc état de 766 cas avérés de coronavirus en Brabant wallon.

Il ne faut pas perdre de vue que ces statistiques dépendent fortement du nombre de tests effectués. Ce nombre est inconnu en Brabant wallon. Seuls les cas testés positifs sont considérés comme avérés. Il n’y a pas de recensement des cas suspects.

Braine-l’Alleud est, avec 81 cas avérés, la commune la plus touchée du Brabant wallon. C’est aussi la commune la plus peuplée. Ramillies est la commune la moins touchée avec 6 cas avérés.

Une seule personne autorisée à quitter l’hôpital

Le nombre de personnes hospitalisées dans les deux hôpitaux recensés en Brabant wallon est de 70, contre 71 la veille. 15 patients sont en soins intensifs, comme la veille.

Deux nouveaux patients souffrant du coronavirus ont été admis dans ces deux hôpitaux. Trois personnes ont été autorisées à quitter l’hôpital à la suite de l’amélioration de sa santé. Ce n’est que la troisième fois depuis le 15 mars que les personnes sortantes de l’hôpital sont plus nombreuses que celles qui y entrent.

Sciensano ne précise pas l’origine des personnes décédées du coronavirus à un niveau plus précis que celui de la région. 4157 personnes sont décédées du coronavirus en Belgique.