Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce mardi 14 avril

Covid-19: on fait le point ici sur toutes les infos liées à la pandémie, en Belgique et dans le monde. Cet article est actualisé en permanence.

En Belgique

Le bilan quotidien: la barre des 4000 décès franchie

262 décès supplémentaires ont été constatés en Belgique en 24h, ont indiqué le Centre de crise et le SPF Santé publique lors de leur point presse quotidien ce mardi matin.

Le bilan total du nombre de victimes du coronavirus dans le pays atteint désormais 4.157 personnes.

+ Les admissions à l’hôpital continuent de baisser

Le groupe sur la stratégie de sortie de crise rend un premier rapport au gouvernement

Le groupe d’experts sur la stratégie de sortie de crise du Covid-19 (GEES) rend aujourd’hui/mardi un premier rapport au gouvernement.

Ce document servira de base à la réunion mercredi du Conseil national de sécurité. Il y est admis que les mesures de confinement seront maintenues jusqu’au 3 mai.

+ Les entorses aux mesures imposées, de plus en plus nombreuses ces derniers jours, inquiètent le groupe d’experts

Liege Airport sera un hub de l’OMS pour distribuer le matériel médical vital

L’aéroport cargo liégeois a été retenu par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) aux côtés de sept autres aéroports à travers le monde pour servir de plaque tournante dans l’acheminement de fournitures critiques (masques, gants, kits de test,…) à destination du personnel soignant dans la lutte contre le nouveau coronavirus.

+ Quelque 100 millions de masques et gants médicaux, 25 millions de respirateurs, blouses et visières de protection et 2,5 millions de kits de test

La Wallonie se dote de deux premières structures intermédiaires de décontamination

La Wallonie va ouvrir deux premières structures intermédiaires de décontamination, à Spa et à Charleroi, pour soulager les maisons de repos et les hôpitaux face à l’afflux de résidents et de patients atteints du coronavirus, a annoncé ce mardi la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.

+ «Ces structures intermédiaires accueilleront leurs premiers patients fin de semaine »

450 patients ont été hospitalisés au CHR de la Citadelle et une quarantaine de cas critiques en soins intensifs

Un mois après le début de la crise sanitaire en Belgique, les médecins du CHR de la Citadelle de Liège proposent, dans une courte vidéo, quelques chiffres-clés pour illustrer le combat de l’hôpital contre le coronavirus.

+ « Notre implication est totale pour vous tous »

Report supplémentaire pour le paiement du précompte professionnel et de la TVA

Le ministre des Finances Alexander De Croo a ordonné au SPF Finances d’accorder un report supplémentaire pour le paiement du précompte professionnel et de la TVA pour le mois d’avril.

+ Il y avait déjà eu un report pour mars

Dans le monde

Intensifier le travail avec l’industrie pour éviter la pénurie de médicaments

La Commission européenne va intensifier son travail avec l’industrie pour répondre au risque de pénurie de médicaments liés aux traitements du coronavirus, en particulier en soins intensifs, selon une réponse de sa présidente, Ursula von der Leyen, à une lettre ouverte d’hôpitaux universitaires.

+ L’EUHA avait tiré la sonnette d’alarme

Allocution Macron: 36,7 millions de téléspectateurs, record absolu

L’allocution du président Emmanuel Macron a été suivie ce lundi soir par un total de 36,7 millions de téléspectateurs sur les onze chaînes qui la diffusaient, selon des données de Médiamétrie publiées ce mardi matin.

«C’est un record absolu», a précisé à l’AFP un responsable de Médiamétrie, avec un million de spectateurs de plus que le 16 mars. L’allocution a récolté une part d’audience globale de 94,4%, attirant donc la quasi-totalité des Français qui regardaient la télévision entre 20H02 et 20H30.

Dans le sport

Marouane Fellaini a quitté l’hôpital

Marouane Fellaini a quitté l’hôpital trois semaines après y avoir été admis à la suite d’un test positif au coronavirus, a indiqué ce mardi son club chinois de Shandong Luneng.

Shandong Luneng avait annoncé le 22 mars dernier que Marouane Fellaini, 32 ans, avait été testé positif au Covid-19 après un retour de l’étranger.

+ 14 jours en quarantaine désormais

Taquin, Usain Bolt défend la «distanciation» et crée le buzz

Usain Bolt a fait fureur sur les réseaux sociaux en postant une photo de son époustouflante victoire au 100 mètres des Jeux olympiques de Pékin 2008 légendée d’un insolent «Distanciation sociale».

+ La publication cumulait déjà des centaines et des centaines de milliers de « J’aime » et de réactions ce matin