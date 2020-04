CHM: des dons d’œufs en chocolat au personnel et aux enfants

Des dizaines et des dizaines de sachets ont été remises. Carrefour Market Mouscron

Carrefour Market Mouscron et l’ASBL Les amis du Petit Courtrai ont chacun gâté le personnel soignant et les enfants hospitalisé durant ce week-end de Pâques.

Chaque jour, de nouvelles initiatives sont portées par les citoyens belges pour encourager le monde médical, et à juste titre puisque tout le personnel hospitalier est en première ligne dans la lutte contre le coronavirus.

Une période qui n’est pas non plus facile à vivre pour les enfants hospitalisés, puisqu’ils ne peuvent plus recevoir de visite de leur famille depuis plusieurs semaines.

237 sachets d’œufs et de sujets, soit plus de 40 kg de chocolat ont été remis

Pour mettre un peu de baume au cœur de ces personnes touchées de plein fouet par le coronavirus, le Carrefour Market Mouscron a décidé de mener une action de solidarité bien de saison.

Ce week-end, le personnel du Centre Hospitalier de Mouscron et les enfants accueillis au service de pédiatrie se sont vus offrir 237 sachets d’œufs et de sujets, soit plus de 40 kg de chocolat.

Les enfants hospitalisés ont d’ailleurs été doublement gâtés puisqu’en plus de ces douceurs chocolatées, ils ont également reçu une dizaine de peluches.

1. Sébastien Carlier, Directeur du Carrefour Market Mouscron: «Notre projet est venu d’un principe de proximité: plusieurs membres de l’équipe ont des parents qui travaillent dans le milieu médical et c’était donc un sujet important pour eux. Nous espérons que cette initiative apportera un peu de douceur aux patients et au personnel hospitalier pendant cette situation complètement inhabituelle.» 2. Évelyne Carels, Directrice Département de Soins au CHM: «Ce signe de reconnaissance est magnifique et fait du bien au personnel infirmier, soignant, paramédical et médical durant cette période difficile et assez stressante. Nous tenons à remercier le Carrefour Market Mouscron de tout cœur pour ce beau geste. Ces délicieux chocolats sont fortement appréciés par les enfants et nos équipes.»

Les Amis du Petit Courtrai égaient aussi l’hôpital

Samedi matin , Roger Rousmans et une bénévole ont rapporté au CHM ce don pour le personnel soignant, pour le remercier de son dévouement et de son courage face à cette pandémie. Com.

Par ailleurs, l’ASBL Les Amis du Petit Courtrai a été contrainte d’annuler sa grande chasse aux œufs pour les enfants du quartier.

Les chocolats offerts par la friterie David du Mont-à-Leux - 6 kg - ont été remis samedi matin - avec l’accord du frituriste - au personnel soignant par le président du comité des fêtes, Roger Rousmans.

L’homme a d’ailleurs complété le don en offrant également des chocolats en mettant personnellement sa main à la poche, indique-t-il.