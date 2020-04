L’association solidaire des masques stéphanois est née et cherche des bénévoles

L’ASMS compte fabriquer des masques en polyester pour chaque Stéphanois et fait un appel aux bénévoles. Le CPAS apporte également son aide.

En peu de temps, quelques initiatives ont été lancées à Court-Saint-Étienne pour fabriquer et/ou récolter des masques. Car si toute la clarté n’a pas encore été faite au sujet de leur utilisation, préconisée ou non, les Stéphanois se mobilisent tout de même pour créer une réserve conséquente, utilisable en ces moments de confinement et au déconfinement.

Ce lundi de Pâques, une initiative, parmi d’autres, a été lancée par Xavier Marichal, conseiller communal Écolo, et Pierre Walgraffe.

L’idée de la nouvelle association solidaire des masques stéphanois (ASMS): un masque en tissu, lavable, pour chaque Stéphanois. «On parle de 11 500 masques. Un chiffre que l’on doit, idéalement, doubler dans un deuxième temps. Ce ne sont pas des masques destinés aux professionnels, mais des masques “anti-projection” pour être en rue, faire ses courses», précisent les deux initiateurs.

En polyester

Le choix de la matière du masque s’est porté sur le polyester, lavable à 60°c. «Il va nous falloir 932 mètres carrés de polyester. Nous attendons le devis définitif, sans doute aux alentours de 10 000 euros. Et il nous faut tous ensemble rassembler 11 500 mètres de fil à cordon.»

Mercredi soir, nous verrons si nous avons assez de bénévoles pour réaliser cet objectif

L’ASMS fait appel aux citoyens (-nes), associations, entreprises et commerces et aux pouvoirs communaux pour créer des patrons, découper le tissu et les cordons, la couture (après mise en quarantaine pendant 24 h des tissus), la récupération des masques (après quarantaine) et la distribution. «Pour y arriver, il faut quelques moyens financiers, du matériel et une bonne orchestration. Mercredi soir, nous verrons si nous avons assez de bénévoles pour réaliser cet objectif.»

Pour les infos utiles et s’inscrire comme bénévole, la page Facebook (Association solidaire des masques stéphanois) est disponible. Ce lundi, à 11h, une quarantaine de bénévoles avaient déjà manifesté leur intérêt pour cette bonne cause.

Le CPAS récolte des masques

Pour l’organisation, c’est le CPAS qui s’en chargera. Le centre de l’action sociale a d’ailleurs mis sur pied un numéro d’appel (010 620 730) et une adresse mail (cpas@cpas-court-saint-etienne.be) et se chargera de coordonner la réception et l’envoi des masques aux personnes dans le besoin.

Attention: ceux-ci doivent répondre aux critères émis par le SPF Santé. Ils sont disponibles sur le site Internet: www.court-st-etienne.be.

Le CPAS récolte également les tissus en coton, les rubans et les élastiques.