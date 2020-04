Coronavirus | La collecte des déchets «est loin de reprendre normalement» à Bruxelles

«Il est incorrect de dire que la collecte des déchets à Bruxelles revient à la normale»: c’est le message des syndicats à Bruxelles-Propreté. Attendez-vous donc à de nouvelles perturbations sur votre trottoir.

Le Syndicat Libre de la Fonction Publique (SLFP) a réagi à l’annonce de Bruxelles-Propreté samedi selon laquelle la collecte des sacs jaunes et bleus reprend normalement dès ce lundi. «Il est incorrect de dire que la collecte des déchets à Bruxelles revient à la normale», a-t-il communiqué. En raison de la crise du Covid-19, les missions de Bruxelles-Propreté ont été quelque peu perturbées ces dernières semaines. Les sacs jaunes et les sacs bleus ont dès lors été collectés en même temps que les blancs.

«Les collectes des sacs jaunes et des sacs bleus seront effectuées dès ce lundi par des volontaires du service du nettoiement. Ceux-ci ne sont pas habitués à travailler à la collecte où les missions et les outils de travail diffèrent totalement de ceux du nettoiement», a indiqué le SLFP. «Par ailleurs, ils travailleront sur des tournées extrêmement longues et pénibles. Nous craignons que cela ait pour conséquence l’augmentation du nombre d’absences au travail pour raison médicale ainsi que celle du nombre d’accidents de travail», a déclaré le syndicat.

D’autres solutions

Pour le SLFP, il aurait été plus judicieux soit de collecter les sacs jaunes et les sacs bleus en même temps que les blancs afin qu’ils soient incinérés ensemble, soit d’affecter une partie du personnel qui collecte les déchets verts, dont très peu sont produits actuellement, à la collecte des sacs jaunes et des sacs bleus, avec cet avantage que ce personnel est habitué aux missions et aux outils de la collecte.

«Notre préoccupation en relançant la collecte de ces sacs était tout d’abord de ne pas laisser les sacs-poubelles dehors, et ensuite de continuer à permettre de recycler une partie des déchets», a indiqué lundi Carl Dufour, porte-parole de l’Agence Bruxelles-Propreté.