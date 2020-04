Coronavirus: 450 patients ont été hospitalisés au CHR de la Citadelle et une quarantaine de cas critiques en soins intensifs

Un mois après le début de la crise sanitaire en Belgique, les médecins du CHR de la Citadelle de Liège proposent, dans une courte vidéo, quelques chiffres-clés pour illustrer le combat de l’hôpital contre le coronavirus.



«Dès le début de la crise sanitaire, le CHR de la Citadelle a répondu présent», a déclaré Pierre Troisfontaines, chef du service de cardiologie et chef adjoint du département de médecine interne. «Nous avons mis en oeuvre tous nos moyens humains et logistiques pour faire face. Notre implication est totale pour vous tous.»

Jusqu’à présent, plus de 2.600 tests ont été réalisés, dont la moitié via le «Labo Cita Drive», pour le personnel de soins de santé, et l’autre moitié pour les patients hospitalisés.

Chaque jour, aux urgences, environ 80 patients suspects y sont admis et pris en charge par une équipe multidisciplinaire.

Quelque 450 patients ont été hospitalisés dans les cinq salles Covid non intensives depuis le début de la crise. Pour le moment, le CHR de la Citadelle est en train de réfléchir à l’ouverture d’une sixième salle potentielle.

Une trentaine de places sont disponibles dans la salle «post-Covid» ouverte le 7 avril.

Une quarantaine de cas critiques gérés avec bienveillance, professionnalisme et humanité ont été pris en charge par l’équipe des soins intensifs.

Plus de 300 personnes soignées avec succès et qui ont pu sortir de l’hôpital.

Ces chiffres ont été comptabilisés au 9 avril.