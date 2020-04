Trop de relâchement, déplore le bourgmestre

Apéros entre voisins, jeunes se réunissant, grands-parents recevant les enfants… Pascal Collin constate du relâchement.

Un nombre important de signalements de fait de non-respect du confinement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus a été communiqué ces derniers jours au bourgmestre d’Hélécine, Pascal Collin.

Ce dernier a fait savoir, via son compte Facebook, qu’il n’appréciait pas ce relâchement. «Même si la grande majorité continue à se montrer solidaire et respectueuse les règles en vigueur au profit de tous, certaines personnes s’essuient les pieds sur les mesures de distanciation sociale et de confinement: des apéros entre voisins, des jeunes qui se réunissent clandestinement dans les vestiaires du terrain de football ou à l’arrière du complexe sportif communal, des grands-parents qui accueillent enfants et petits-enfants en ce dimanche de Pâques, de plus en plus de déplacements en voiture non essentiels et donc non autorisés.»

Le bourgmestre signale que ces manquements ont été rapportés à la zone de police locale. Et d’avertir que de nombreux de nombreux contrôles de police sont prévus dans les prochains jours et semaines.

«Cela doit cesser»

«Ces comportements irresponsables doivent cesser car à un moment donné, c’est toute la population qui en payera le prix. Le Conseil de sécurité national sera-t-il contraint de durcir le ton et d’adopter une approche de verrouillage à la chinoise où plus personne n’est autorisé à sortir pour travailler ou faire de l’exercice? Tout le monde doit se rendre compte que la situation reste extrêmement fragile en ce moment: le nombre de décès, d’hospitalisations et de cas positifs reste très important en Belgique.»

Et d’ajouter: «Plus il y aura de comportements imbéciles et imprudents, plus longtemps la crise sanitaire durera et plus cruelles en seront les conséquences économiques et sociales. Que chacun en prenne conscience!»