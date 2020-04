Ils vont courir 12 heures pour les hôpitaux

Mercredi, la famille Piron, de Bastogne, va courir durant douze heures pour soutenir les hôpitaux. Premier objectif: 500 euros.

Que faire pour soutenir le personnel soignant qui est sur le pont depuis plus d’un mois? Les démarches sont nombreuses ces derniers temps. La famille Piron n’a pas voulu être en reste et a décidé de se lancer dans un projet caritatif. «Nous avons eu l’idée de faire un défi sportif, en courant 100 km autour de notre quartier, explique Eloïse, une des demoiselles qui sera sur la route. Directement, nous avons pensé à utiliser ce projet dans un but caritatif. Après quelques concertations familiales, l’idée de 12 heures de course nous a paru intéressante. En effet, en démarrant à 8 h du matin nous terminerons à 20 h, une heure symbolique où chacun applaudit toutes les personnes qui combattent en première ligne ce virus.»

Le projet débutera donc ce mercredi 15 avril à 8 h. «Nous avons repéré un tour d’un kilomètre dans notre quartier et nous l’enchaînerons sous forme de relais. Nous serons principalement trois coureurs et deux à la logistique pour les photos et le ravitaillement.»

Pas une première pour eux

Ce genre de défi n’est pas une première pour la famille Piron même si, cette fois-ci, c’est tout le monde qui est au taquet pour ce projet. «Pendant les vacances de Noël, ma maman, Isabelle Lamy, a organisé une journée de cours Pilates au profit d’une association handisport, “Wheel chair handibasket” de Bastogne.»

Eloïse, Maxence, Clémence, Isabelle et Patrick espèrent récolter un maximum d’argent qu’ils verseront à la Fondation Roi Baudouin en faveur des soins hospitaliers. «Nous espérons récolter la somme de 500 euros, explique encore Mlle Piron. Nous avons mis une cagnotte via Leetchi.com en route. Toutefois, au vu de l’engouement et de la générosité des premiers participants, nous espérons dépasser cet objectif.»

Et il faut avouer que la famille Piron a directement trouvé un bon écho de sa démarche. «Dès que nous avons publié l’annonce sur les réseaux sociaux, nous avons reçu illico de très nombreux retours positifs, conclut-elle. Nous en sommes ravis.»

Peut-être une petite goutte dans l’aide à apporter, mais au moins une démarche positive.

Pour aider leur projet, vous pouvez faire des dons sur le site www.leetchi.com sous la rubrique «courir 12 h pour les hôpitaux».