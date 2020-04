Qui veut réaliser des tabliers pour nos hôpitaux?

Vivalia cherche des couturières pour réaliser des tabliers. Des kits avec tout le matériel nécessaire sont à enlever sur ses sites.

Vivalia a lancé un appel à des couturières bénévoles pour confectionner des tabliers pour le personnel soignant de ses différentes structures. Pour ce faire, chaque jour du lundi au vendredi, et sur chacun de ses sites, l’intercommunale délivre à ces bénévoles les fournitures nécessaires.Les couturières peuvent prendre possession d’un ou plusieurs sachets.

Dans chaque sachet, on retrouve de quoi concevoir cinq blouses, à savoir des tabliers prédécoupés et repliés, de telle sorte qu’ils contiennent tous les éléments nécessaires (corps, manches, cordelière….) à la confection, ainsi qu’une fiche de travail explicative. «Des bobines sont aussi disponibles si besoin», précise-t-on à Vivalia.

Il est impératif d’utiliser du fil de coton qui résiste aux hautes températures pour le lavage.

Des masques à l’épicerie

Myriam Gueuning, de Bande (Nassogne), fait partie de ces couturières qui n’ont pas hésité une seule seconde à mettre la main sur des kits. Elle a arrêté de compter aussi les masques sortis de sa machine à coudre. «J’ai fait plus de 200 masques, estime-t-elle. Je les distribue aux personnes qui me le demandent, infirmières, hôpitaux et maisons de retraite. J’en ai aussi déposé à l’épicerie du village, car je trouve important que tout le monde possède un masque. Je n’avais plus d’élastique. J’ai mis un petit mot à l’épicerie. Le lendemain, ma boîte aux lettres était remplie. Il y a une grande solidarité dans le village.»

Myriam Gueuning tâche par ailleurs d’égayer cette période sombre à sa manière. «Je réalise des masques colorés, pour apporter une note positive, déclare-t-elle. J’ai par ailleurs choisi un modèle en accordéon pour bien englober le nez, la bouche et le menton. J’intègre aussi un fil de métal pour la forme du nez et une poche pour glisser un filtre à café, pour rendre mes masques les plus efficaces possible. Ils peuvent par ailleurs être lavés à une température de 60 degrés.»

Que vous cousiez des masques ou pas, si vous aussi vous souhaitez soutenir le corps médical de Vivalia, en réalisant des tabliers, vous pouvez vous adresser à Daphné Lambert: candidature@vivalia.be – 061/620 017 ou 0492/237 416.