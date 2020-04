Les frères Hazard soutiennent l’action «Souliers du Cœur»

Eden, Thorgan et Kylian Hazard ont apporté leur soutien à l’action les «Souliers du Cœur», une initiative du courtier Mogi Bayat pour collecter des fonds dans la lutte contre le coronavirus.

Les trois frères Hazard peuvent être vus sur le site des «Souliers du Cœur» en formant un cœur avec leurs mains.

L’action d’aide a déjà reçu le soutien de nombreux noms du monde du football belge, tels que Marouane Fellaini, Radja Nainggolan, Christian Benteke, Adrien Trebel, Sébastien Dewaest, Renaud Emond, Sven Kums, Adnan Januzaj, Cyril Théreau, Dieumerci Mbokani, Michel Preud’homme, Hein Vanhaezebrouck et Felice Mazzu.

L’objectif de ce collectif est «d’apporter une aide très concrète aux associations qui luttent chaque jour pour protéger la santé des personnes les plus vulnérables qui sont confrontées à l’épidémie de corona». Grâce à ces dons, des colis alimentaires et des équipements de protection (masques buccaux, gants et poignées) ont déjà été achetés pour diverses organisations. Dans une vidéo publiée lundi, on peut voir Adrien Trebel faire un don de 2.000 masques buccaux et de 2.000 gants à l’organisation à but non lucratif ‘t Eilandje.