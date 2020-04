Luttre contre le coronavirus: téléthon jamaïcain pour Bolt, course virtuelle pour Cipollini

Usain Bolt, Mario Cipollini, Francesco Moser, Alessandro Ballan,… Les stars se mobilisent pour lutter contre le Covid-19.

Le héros national sportif de la Jamaïque, l’ancien sprinter Usain Bolt, a fait un don au téléthon «Jamaica Together We Stand» qui est organisé depuis dimanche pour aider à lutter contre la propagation du Covid-19 dans son pays.

L’octuple champion olympique de Pékin, Londres et Rio (100, 200 et 4X100m) a promis 500.000 dollars jamaïcains (3.400 euros) pour cet événement qui est soutenu par le ministère de la santé et du bien-être de la nation.

La Jamaïque cherche à recueillir 9,6 millions d’euros pour acheter des fournitures destinées à lutter contre la propagation du coronavirus, un cinquième du total étant consacré aux masques faciaux et près de la moitié à l’achat de 200 ventilateurs.

La Jamaïque ne compte pour l’heure que 70 cas de Covid-19 et 4 décès.

I AM HAPPY TO DONATE J$500K TO TELETHON JAMAICA- TOGETHER WE STAND. https://t.co/OFvIsteBbK pic.twitter.com/0OTdfONCBl — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) April 12, 2020