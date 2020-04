434 PV pour non-respect des mesures contre le coronavirus ce week-end à Anvers

La police locale d’Anvers a dressé, durant le week-end de Pâques, 434 procès-verbaux pour non-respect des mesures contre le coronavirus.

Depuis le 20 mars dernier, le total dépasse les 2.000 PV qui concernent au total 4.578 personnes et 86 entreprises, comme des établissements horeca ou des magasins qui vendaient des produits non-essentiels.

La plupart des PV concernent des déplacements non-essentiels (46,5%), suivis des rassemblements (25%), des rassemblements dans des voitures (11%) et des fêtes privées (9%). Le week-end dernier, un groupe de 15 enfants et adultes provenant de plusieurs endroits ont été verbalisés au quai De Gerlache, de même que sept adultes et deux enfants rassemblés autour d’une piscine dans une allée de Deurne. La police a aussi arrêté une femme qui se faisait passer pour une «contrôleuse coronavirus» et qui entrait dans les maisons pour fouiller des armoires.

Une douzaine de personnes ont été interpellées pour avoir contrevenu plusieurs fois aux mesures anti-coronavirus.