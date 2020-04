Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce lundi 13 avril

La réalisation de tests en maisons de repos, où l’épidémie de Covid-19 est présente, et dans certains cas sévère, est «quelque chose de très utile», a indiqué ce lundi le virologue Emmanuel André – photo prise à la maison de repos du CPAS de Braine-le-Comte (Résidence Rey). Photo News

En Belgique

Nouveau bilan chez nous: plus de 300 nouveaux décès, les admissions à l’hôpital nettement en baisse

Selon le bulletin quotidien communiqué ce lundi pour la Belgique par le SPF Santé publique et le Centre de crise, on constate 303 nouveaux décès en 24 heures, mais les admissions à l’hôpital (310) sont nettement en baisse et 239 patients sont sortis de l’hôpital.

+ Sur les 3.903 personnes décédées, 53 % sont mortes à l’hôpital et 43 % dans une maison de repos et de soins

«Il ne faut pas renforcer les mesures mais les appliquer» et «tenir bon» car les objectifs ne sont pas atteints

Il n’est a priori pas nécessaire de renforcer les mesures contre la propagation du coronavirus, mais il faut continuer à les appliquer car un éventuel relâchement aura un impact dans les deux prochaines semaines, a souligné ce lundi Emmanuel André, porte-parole interfédéral Covid-19, lors de la présentation du bulletin épidémiologique quotidien. Le nombre d’hospitalisations doit diminuer le plus possible avant d’envisager un déconfinement.

+ « Nous n’avons pas encore atteint les objectifs qui nous permettraient de commencer une nouvelle approche »

La réalisation de tests en maisons de repos «très utile»

La réalisation de tests en maisons de repos, où l’épidémie de Covid-19 est présente, et dans certains cas sévère, est «quelque chose de très utile», a indiqué ce lundi le virologue Emmanuel André, lors de la conférence de presse quotidienne conjointe du Centre de crise et du SPF Santé publique.

+ « Faire la distinction entre les personnes qui sont atteintes par le virus et celles qui ne le sont pas »

«Un nombre dramatique de cas parmi le personnel des maisons de repos bruxelloises»

De nombreux membres du personnel des maisons de repos de la capitale atterrissent à Alost et «ils sont quasiment tous positifs» selon le Docteur Demeyer.

+ Le nombre de contaminations au coronavirus parmi le personnel des maisons de repos bruxelloises est « dramatique »

Un confinement plus strict «si nous ne faisons pas attention»

C’est ce mercredi qu’aura lieu le Conseil national de sécurité qui devra se pencher sur les mesures à prendre alors que le confinement est censé se terminer ce dimanche 19 avril. La tendance n’est pas vraiment à la levée des mesures. On pourrait même aller vers un durcissement, met en garde Marc Van Ranst.

+ Un lockdown comme Wuhan en a connu ?

Plus de 8 entreprises sur 10 contrôlées en Belgique ne respectent pas la distanciation sociale

Des contrôles menés entre le 23 mars et le 3 avril, dans 328 entreprises, ont démontré que 85% d’entre elles (280) ne respectaient pas les règles de distanciation sociale au travail, selon des chiffres demandés par la députée Groen Evita Willaert.

+ La ministre nuance

Dans le monde

Le bilan de la pandémie en Espagne baisse à 517 morts en 24 heures

Le bilan quotidien de la pandémie en Espagne a baissé ce lundi à 517 morts alors que le pays retourne prudemment au travail, selon les chiffres du ministère de la Santé.

Le coronavirus a fait 17.489 morts à ce jour dans le pays le plus endeuillé en Europe après l’Italie.

+ Le chiffre le plus bas depuis le 20 mars

Toujours plus de cas importés en Chine, qui craint une deuxième vague

La Chine a rapporté 108 nouveaux «cas importés» de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, soit neuf de plus que la veille.

Parmi les nouveaux cas détectés, 61 personnes ne présentent pas de symptômes. Selon les autorités sanitaires chinoises, 98% de celles qui présentent des symptômes sont des personnes qui sont revenues de l’étranger.

+ Pékin craint un rebond de l’épidémie

Poussée de fièvre et coup de théâtre en Turquie après un confinement chaotique

Poussée de fièvre et coup de théâtre: le président turc Recep Tayyip Erdogan a refusé ce dimanche la démission de son puissant ministre de l’Intérieur, après que l’annonce soudaine d’un confinement pour enrayer l’épidémie de coronavirus a semé le chaos.

+ Séisme politique et coup de théâtre

USA: plus de 1.500 nouveaux décès dus au coronavirus en 24h

Les États-Unis ont recensé dimanche soir 1.514 nouveaux décès dus au coronavirus en 24 heures, un chiffre en repli pour le second jour consécutif, selon un décompte quotidien de l’université Johns Hopkins.

Cette université américaine de médecine, dont les bilans font référence, avait recensé 1.920 nouveaux morts samedi et 2.108 vendredi.

+ Le pays le plus touché

Dans le sport

Cristiano Ronaldo et ses équipiers de la sélection renoncent à la moitié de leur prime

Cristiano Ronaldo, ses coéquipiers et l’encadrement de l’équipe du Portugal ont renoncé à la moitié de leur prime de qualification à l’Euro 2020 pour aider le football amateur national, qui a vu ses compétitions annulées par l’épidémie de coronavirus, a annoncé la fédération portugaise ce lundi.

+ Ce don viendra « renforcer » un fonds de soutien créé par la fédération

Les joueurs d’Anderlecht peuvent venir travailler leur condition à Neerpede

Le noyau A du RSC Anderlecht peut retourner au centre d’entraînement de Neerpede depuis ce lundi. Les joueurs qui le souhaitent, peuvent venir travailler leur condition au club. Le club bruxellois insiste sur le fait que les mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus seront de vigueur.

+ Les entraînements, soit individuels, soit en petits groupes, ne sont pas obligatoires