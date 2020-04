L’Amaytois Luca Paluotto arrive à Strée

L’attaquant de la P2 d’Amay jouera à Strée la saison prochaine. Encore un joli coup pour les gars de Walo.

Décidément, le mercato de Strée est agité. Après avoir enrôlé plusieurs joueurs de la P2 d’Amay, le cercle de P4 a encore déniché un gros poisson puisque Luca Paluotto a décidé de rejoindre les rangs de Strée. «On termine notre mercato sur une très belle note, se réjouit Franck Wallo, l’entraineur. Nous avons travaillé énormément en coulisses et je suis vraiment content. » Strée va maintenant s’atteler à construire une équipe réserve et faire revenir des jeunes. « On veut un avenir plus serein pour Strée», termine l’ancien gardien. C’est en tout cas très bien parti!