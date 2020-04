Coronavirus: les joueurs d’Anderlecht peuvent venir travailler leur condition à Neerpede

Les pros d’Anderlecht peuvent retourner au centre d’entraînement de Neerpede depuis ce lundi.

Le noyau A du RSC Anderlecht peut retourner au centre d’entraînement de Neerpede depuis ce lundi. Les joueurs qui le souhaitent, peuvent venir travailler leur condition au club. Le club bruxellois insiste sur le fait que les mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus seront de vigueur.

Ces dernières semaines, les joueurs du RSCA devaient entretenir leur condition à domicile en raison des mesures liées au coronavirus. Mais, ceux qui le souhaitent, peuvent à nouveau utiliser les installations de Neerpede.

Les entraînements, soit individuels, soit en petits groupes, ne sont pas obligatoires. Les Bruxellois veulent offrir une solution aux joueurs qui ont des difficultés à entretenir leur condition chez eux.

Sur les photos publiées ce lundi dans différents médias, l’entraîneur Franky Vercauteren est présent. C’est le cas également de Jérémy Doku, Nacer Chadli, Elias Cobbaut, Hendrik Van Crombrugge, Michael Amir Murillo et Killian Sardella. De cette manière, Anderlecht se prépare à une possible reprise de la compétition. Même si on ne sait pas encore si ce sera le cas, ni sous quelle forme.

Au début du mois, le conseil d’administration de la Pro League avait conseillé de ne pas reprendre le football professionnel en Belgique cette saison. Une exception pourrait être faite pour la finale de la Coupe de Belgique entre le Club de Bruges et l’Antwerp. Mais aussi pour le match retour de la finale pour la montée en D1A entre Oud-Heverlee Louvain et le Beerschot.

L’assemblée générale de la Pro League, qui doit valider ou non l’arrêt des compétitions en Belgique, est programmée au 24 avril.