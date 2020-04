Coronavirus: 71 personnes hospitalisées en Brabant wallon

Il n’y a jamais eu autant de patients hospitalisés simultanément dans les deux hôpitaux brabançons à cause du coronavirus. (photo d’illustration: hôpital de la Citadelle à Liège) Photo News

Le rapport quotidien livré par Sciensano, ce lundi de Pâques, porte le nombre de cas avérés de coronavirus en en Brabant wallon à 763. Soit 24 cas avérés de plus que la veille.

Braine-l’Alleud est, avec 80 cas avérés, la commune la plus touchée du Brabant wallon. Ramillies est la commune la moins touchée avec 6 cas avérés.

71 personnes hospitalisées

Le nombre de personnes hospitalisées dans les deux hôpitaux recensés en Brabant wallon est de 71, soit quatre patients de plus que la veille. Il n’y a jamais eu autant de patients hospitalisés simultanément dans les deux hôpitaux brabançons à cause du coronavirus. Depuis le 27 mars, le nombre de patients hospitalisés oscillait entre 56 et 69.

Quinze patients sont en soins intensifs, comme la veille.

Huit nouveaux patients souffrant du coronavirus ont été admis dans ces deux hôpitaux. Deux personnes ont été autorisées à quitter l’hôpital suite à l’amélioration de leur santé.

Sciensano ne précise pas l’origine des personnes décédées du coronavirus à un niveau plus précis que celui de la région. 3600 personnes sont décédées du coronavirus en Belgique. -

.