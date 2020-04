Yves Bernard, le directeur général de Vivalia, quitte l'hôpital après une semaine de soins

Le directeur général de Vivalia Yves Bernard rentre chez lui ce lundi après une semaine d’hospitalisation dans une unité Covid.

Après une semaine d’hospitalisation, Yves Bernard, le directeur de Vivalia, quitte l’unité Covid de Libramont ce lundi de Pâques.

Il a vécu une semaine d’enfer à lutter contre le Covid-19 dans l’unité de Libramont. C’est avant le week-end des 4 et 5 avril qu’il a souffert d’une chute de tension, avant que son état ne se dégrade durant les samedi et dimanche.

«J’ai perdu le goût, l’odorat, l’appétit. J’ai souffert de maux de tête et de diarrhée», raconte-t-il.

Un test effectué le lundi indiquait qu’il était bien atteint du Coronavirus et qu’il développait une pneumonie bilatérale. Yves Bernard a été hospitalisé à Libramont.

«Une chape de plomb s’est abattue sur moi, explique-t-il aujourd’hui d’une voix faible et encore vacillante. J’étais dans un état de fatigue terrible. Je savais à peine sortir du lit pour effectuer quelques pas dans ma chambre. Mes paramètres restaient cependant bons et je gardais moral, tout en étant vraiment mal. Je remercie vivement le personnel à tous les niveaux. Je ne pouvais être mieux suivi, encadré, entouré, soigné. Ces derniers jours, j’ai pu marcher un peu dans les couloirs avec un kiné et j’ai pu mesurer de l’intérieur comment ça se passe. Ce personnel habillé comme des cosmonautes qui souffre de la chaleur ne perd jamais son sourire tandis qu’il travaille tant et plus, vraiment. Chapeau. Pour un directeur, c’est presque une chance d’avoir vécu cela de l’intérieur.»

Yves Bernard rentre aujourd’hui à son domicile où il va continuer à se reposer, tout en reprenant le travail.

Une sortie d’hospitalisation qui améliore encore le moral du directeur général qui garde le sens de l’humour.

«Je n’ai même pas eu l’occasion de me tracasser pour le Standard», avoue-t-il en faisant référence aux soucis de licence des Rouches lui un grand fan du club Liégeois.