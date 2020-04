VIDÉO | Helmut Fritz s’énerve (encore) sur ceux qui ne respectent pas le confinement

L’artiste français derrière «Ca m’énerve» a revisité son tube et l’a mis au goût du jour, coronavirus oblige.

Éric Greff, alias Helmut Fritz, avait fait le buzz il y a une dizaine d’années avec son tube «Ca m’énerve». En 2020, il revisite sa chanson culte, coronavirus oblige.

Vendredi, il a diffusé son nouveau clip sur Youtube. «Cette vidéo a été réalisée en tenant compte des règles du confinement applicables lors du tournage. Les scènes extérieures ont été filmées en 40 minutes. Aucun contact, aucune proximité», précise l’artiste français.

«J’demande un masque et du gel. Mais on vit dans quelle époque. Parce qu’y’a la rupture de stock», «Ça m’énerve tous ces gens qui font la queue devant l’Franprix. Tout ça pour des Panzani», «Toutes celles qui sortent plus et picolent à la Kate Moss», quelques punchlines au goût du jour.

À vous de juger…