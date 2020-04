Que mangent les végétaliens?

Malbouffe dans le végétal

antic – stock.adobe.com En s’emparant du marché végétal, la grande distribution a développé une série de marques 100% végan. Carrefour et Delhaize ont lancé une série de références et les rayons spécifiques ne font que grossir. De même, Danone, Nestlé ou Aoste ont saisi la balle au bond et développent toujours plus de produits végétaux. À lire la longue liste des ingrédients qui les composent, on peut constater que ces alternatives transformées sont souvent très salées, sucrées et grasses. «Je recommande de bien prendre le temps de se pencher sur les compositions et les valeurs nutritionnelles. La liste doit être la plus courte possible et exempte d’additifs et d’acides gras saturés», conseille la diététicienne Ségolène Guisset.

Être attentif aux étiquettes

En ce qui concerne la teneur en protéines par 100 g, elle doit être assez élevée, c’est-à-dire au-dessus des 12 g pour que cela soit considéré comme une source de protéines fiable. Idem pour le gras: il ne faut pas que cela dépasse les 10 g de matière grasse par 100 g de produit. Un produit végétalien n’est donc pas forcément sain. «Au début, lire les étiquettes prend du temps. Mais à force, c’est de plus en plus simple, déclare Sofia Touhami. Comme on cherche à avoir une alimentation plus correcte, on ne va pas consommer ce genre de produits chimiques. Toutefois, les végans sont des gens comme les autres: ils ont parfois simplement envie de réchauffer un plat. Je suis donc pour, mais cela doit rester un plaisir exceptionnel.»