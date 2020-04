Aucun cas de coronavirus au home Malevé: «Le personnel se dévoue corps et âme pour les résidents»

La situation est sous contrôle dans la résidence-services de Maret. Mais l’aide et les petits gestes de soutien sont les bienvenus.

Alors que la situation dans certains homes de la région, notamment au Clair Séjour, à Jodoigne, est plus critique, tout va bien au home Malevé (Maret), assure Philippe Lefèvre, président du conseil d’administration.

Aucun résident ne présente de symptômes liés au coronavirus. «Les mesures de confinement et de protection ont été anticipées par la direction du home et sont donc entrées en vigueur plus tôt. Aucun membre du personnel n’a été déclaré positif, mais nous restons attentifs à écarter tout membre qui présenterait le moindre petit symptôme.»

Philippe Lefèvre remercie également tous les membres du personnel. «Ils se dévouent corps et âme pour encadrer, protéger mais aussi réconforter les résidents par diverses initiatives permettant de maintenir le contact avec les familles. Le personnel administratif, infirmier, paramédical, le personnel d’entretien et le personnel des cuisines font preuve d’un professionnalisme et d’un sens du devoir qu’il faut souligner.»

Si la résidence dispose de suffisamment de matériel, toute aide complémentaire est la bienvenue.