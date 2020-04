Le RCS Libramont pleure Georges Frippiat

Trois mois après Daniel Cominelli, c’est un autre fidèle serviteur du club de football de Libramont qui s’en est allé. Georges Frippiat est décédé ce samedi à l’âge de 71 ans, après avoir lutté durant plusieurs semaines contre le coronavirus.

Les hommages sont nombreux ce samedi soir sur les réseaux sociaux. Et pour cause, Georges Frippiat faisait partie des meubles dans la buvette de Libramont. «L’homme aux tickets était un brave, toujours prêt à rendre service, ne comptant jamais ses heures, écrit le président du club Bernard Jacquemin, sous le choc. Très jovial, toujours de bonne humeur, il était un homme de bon sens. Et après une défaite, il s’exprimait parfois en wallon ‘‘Beh aje, nuv tracassè nein, v’zou bai fait, les djoueux sont comme cà astheure, ça irait mi la semeine qui vint’’. Son moral prenait rapidement le dessus et tout le monde retrouvait le sourire. Toujours accueillant et avenant, il était une des figures marquantes de notre club. Adieu l’ami… Tu vas nous manquer…»

Georges Frippiat était un bénévole comme on n’en fait plus et il ne laissera que des amis à l’Avenue de Houffalize. Le duo de choc qu’il formait avec son épouse Martine au sein des murs mauve et blanc laissera assurément une trace indélébile dans le cœur de tous les joueurs, entraîneurs et dirigeants passés par le club.