Héron: La conseillère communale réfute avoir organisé une fête dans son jardin

Margaux Verlaine, conseillère communale, nie avoir enfreint le confinement et avoir menacé des policiers en toussant vers eux.

Des policiers qui interviennent à Couthuin chez un privé pour faire respecter les règles de confinement et qui sont menacés par l’habitante faisant mine de tousser vers eux. C’est ce que nous avait rapporté la police la semaine dernière.

Mais selon Margaux Verlaine, l’habitante des lieux, la scène ne s’est pas du tout passée comme ça. Pour cette conseillère communale de l’opposition, cette affaire est la conséquence de querelles de voisinage sur fonds de tensions politiques. « Je n’ai pas organisé de fête dans mon jardin, explique la jeune femme. Il faut remettre les choses à leur place. Pour des raisons personnelles et justifiables, j’y étais avec mon frère et ma mère et on respectait la distance sociale, explique la conseillère. Ils n’auraient sans doute pas dû être là mais pour moi, ils font partie de mon cercle familial restreint et je croyais que c’était autorisé.»

Elle compte déménager

Selon la jeune femme, c’est un voisin avec qui elle ne s’entend pas, qui a prévenu le bourgmestre qui a lui même envoyé sur place la police. «C’est vrai que j’étais énervé quand les policiers sont arrivés, reconnaît la jeune femme. Mais je ne les ai pas menacés et je n’ai pas toussé vers eux. Voyant qu’il n’avait pas de gants et pas de masques je leur ai simplement fait remarques que si je toussais, ils pouvaient être infectés. Ils ont pris ça pour des menaces.»

Quoi qu’il en soit, Margaux Verlaine, lasse des querelles de voisinage, explique qu’elle compte prochainement déménager. Elle quitterait donc son poste de conseillère communale. «Mais avec le confinement, pour l’instant tout est à l’arrêt».