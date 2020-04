Les carrières de Maffle et du Baron sont désormais fermées au public

La ville d’Ath annonce son intention de fermer totalement l’accès aux carrières de Maffle et du Baron, suite aux abus récemment observés.

«Suite aux trop nombreux abus constatés ces dernières heures (barbecue sauvage, pêche, apéro entre amis), les carrières de Maffle et du Baron sont maintenant totalement interdites d’accès et ce, jusqu’à nouvel ordre », a indiqué la ville d’Ath par voie de communiqué ce samedi matin. «Pour rappel ceux qui agissent de la sorte se mettent, ainsi que les autres, en danger et s’exposent à de lourdes amendes.»

La commune rappelle ensuite que «notre ville n’est pas épargnée par le virus et il est de notre responsabilité de faire respecter les règles pour éviter la propagation du virus ».