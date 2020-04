Atteinte du coronavirus, elle témoigne sa colère sur Facebook

Habitante de Louvain-la-Neuve, Dominique Costermans est l’auteure de plusieurs recueils de nouvelles, d’un roman, et de publications didactiques de vulgarisation scientifique. Touchée par le coronavirus, elle a poussé un coup de gueule sur Facebook pour dénoncer l’insouciance générale face au virus.

Tu as publié sur Facebook un post (lire ci-dessous) un peu enragé sur ceux qui ne se sentent pas concernés par la maladie… Tu peux expliquer cette démarche? Tu penses que ça a atteint les gens?

C’est une grosse colère contre la condescendance et le déni auquel j’ai dû faire face avant d’être mise KO par le Covid. Cette colère, elle m’était sans doute nécessaire pour me battre contre le virus. Elle m’a boostée. Je me rends compte avec le recul que le déni – de mes proches («Tu es sûre que ce n’est pas la grippe?») ou en général, est aussi une stratégie pour lutter contre l’angoisse. De moins en moins de gens nient la gravité de la situation, de moins en moins de gens prennent des risques inconsidérés. Enfin je l’espère.

Mon coup de gueule n’y a rien changé, ça, j’en suis sûre, mais il a porté la parole et le ressenti de centaines de personnes inquiètes ou malades. Pour d’autres, il a signifié: on peut en guérir. Ce message a été partagé plus de mille fois. Je crois qu’il a eu un effet galvanisant auprès de personnes qui se sont reconnues dans ce combat.

Comment as-tu fait pour gérer ce travail pour le CHU et en même temps le Covid-19?

Les symptômes du Covid ne sont pas linéaires comme ceux d’une grippe. Ça débute doucement. Puis ça flambe. Puis ça va mieux. Vous croyez que c’est fini. Et le virus contre-attaque… ce fut mon cas. J’ai rédigé le dépliant pour les enfants une grosse semaine après l’apparition des premiers symptômes. J’étais épuisée mais l’importance et l’urgence de ce travail ont pris le dessus. J’avoue que les interviews m’ont bien plus fatiguée que le dépliant lui-même. Puis j’ai travaillé à celui sur les ados et quand j’ai eu fini, le virus, toujours tapi dans mes poumons, est parti à l’assaut de mon oreille interne, au point que j’ai dû être hospitalisée pendant cinq jours. Cinq jours, je l’avoue, parmi les pires de ma vie…

Est-ce que tes soucis de santé te font voir certaines choses différemment?

C’est trop tôt pour le dire. À court terme, oui: je dois lever le pied. Je réponds à cette interview par écrit parce que je suis incapable de tenir une conversation au téléphone ou par skype. J’ai repoussé tous mes engagements professionnels de deux semaines. À long terme, je ne sais pas. Ce n’est pas la première fois que je frôle la mort. Que je mets en ordre «mes papiers», même si ce n’était que dans ma tête. Je me disais que c’était un peu tôt, mais qu’après tout, j’avais guidé mes enfants jusqu’à l’âge adulte, écrit les livres que je voulais écrire, et vécu une magnifique histoire d’amour. J’étais prête.

Le coronavirus a-t-il profondément changé ta vie ou ta vision du monde?

Je dirai cela quand je serai guérie. Là, je ne tiens pas encore debout. Je perçois juste, au-delà de ma propre guérison, un océan d’incertitudes.