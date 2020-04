Malaise puis élimination d’un candidat qui aura «marqué cette saison de Koh-Lanta»: «Ils avaient peur de moi»

Le 7e épisode de «Koh-Lanta: L’île des héros» a été marqué par de nouveaux rebondissements.

Après la réunification et l’élimination du Liégeois Pholien vendredi dernier, les jours sont plus que jamais comptés pour les ex-Rouges. Et si Ahmad avait reçu, lors de la réunion des ambassadeurs, la garantie d’être le dernier de sa tribu à quitter l’aventure, la donne a changé lors de ce conseil. En cause: le chef d’entreprise lyonnais a menti sur son vote. «Pour se protéger», expliquait-il. Pour perdre le peu de confiance qu’il conservait, au final.

Car après une épreuve de confort où le jeune Sam a fait une démonstration au tir à l’arc («Je me suis entraîné chez moi en un fabriquant un»), Ahmad n’est pas parvenu à remporter le totem d’immunité. Peu à son affaire dans les épreuves, il a tout donné au début du parcours du combattant avant d’abandonner, épuisé, au pied d’une palissade, contraignant le personnel médical à intervenir.

Plus de peur que de mal, mais la sentence allait tout de même être irrévocable pour l’ancien stratège des Rouges. D’autant plus lorsqu’il a dû avouer au conseil avoir voulu manger un maximum de riz avant l’arrivée des Jaunes.

«Pholien et moi avons pensé qu’il fallait le manger pour arriver fort à la réunification. C’était une idée parmi tant d’autres qui n’a même pas été votée et au final, on est arrivé avec du riz», dédramatise-t-il dans une interview au Figaro. «Cette histoire était un argument de plus pour m’éliminer. Ils avaient peur de moi, j’avais les capacités de retourner la situation, je pouvais créer de l’instabilité et du chaos donc plus vite on se débarrassait de moi, mieux c’était. Et ils ont eu raison de le faire.»

Ahmad aura finalement tenu 19 jours dans cette aventure. Et il n’aura pas laissé indifférent, comme l’a souligné sur Twitter l’animateur Denis Brogniart: