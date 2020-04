Le personnel des maisons de repos positif peut travailler en cas de pénurie de personnel

Le personnel des maisons de repos testé positif au Covid-19 mais asymptomatique peut travailler en cas de pénurie de personnel, est-il stipulé dans une directive transmise vendredi soir à toutes les maisons de repos du pays.

Cela ne pourra toutefois se faire que s’il y existe un service Covid isolé. Si les soignants présentent les moindres symptômes, ils doivent par contre rester chez eux, selon ce document publié sur le site de Sciensano et évoqué par La Dernière Heure et Het Nieuwsblad.

L’institut scientifique Sciensano a établi ces directives à la suite des premiers tests dans les maisons de repos et de soins.

Un membre du personnel testé positif mais asymptomatique peut soit être écarté pendant une période de 7 jours, soit continuer à travailler si la disponibilité du personnel est réduite dans la maison de repos concernée. Cela ne peut toutefois se faire que moyennant le port d’un masque chirurgical et l’observation des mesures d’hygiène des mains et uniquement dans un service Covid. Cette personne est en outre tenue d’effectuer un autocontrôle de l’apparition de symptômes et, si tel est le cas, applique les mesures pour une personne symptomatique.

Lorsqu’un travailleur est testé positif et qu’il présente des symptômes, il n’y a par contre aucune exception. IL doit rester chez lui pendant sept jours et n’est pas autorisé à retourner sur son lieu de travail tant que la fièvre et les symptômes n’ont pas disparu pendant au moins trois jours. Ceux qui entrent ensuite en contact avec les résidents d’une maison de repos doivent encore porter un masque chirurgical pendant au moins quatorze jours.