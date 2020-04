CHRH: les admissions Covid-19 à la hausse aux soins intensifs

La direction médicale du Centre hospitalier régional de Huy fait le bilan après un mois d’unité Covid-19.

Le dimanche 15 mars 2020 restera à jamais une date tournant dans la carrière du directeur médical du Centre hospitalier régional de Huy. «Nous avons débuté la création du plateau Covid-19 en réquisitionnant l’espace de trois services: la chirurgie orthopédique, la clinique du sommeil et la clinique de la douleur, se souvient Christophe Levaux. Il a fallu les vider des patients. Et ensuite dédoubler les urgences, la radiologie, la pédiatrie, et les soins intensifs. Tout cela en trois jours! Le 18 mars, on avait déjà plus d’une dizaine de patients hospitalisés dans notre unité Covid-19. Nous avons déploré notre premier décès à la mi-mars. Il y a trois catégories de décès: les 80-90 ans; les fin 50-70 ans qui souffraient déjà de lourdes pathologies style diabète et éthylisme sévère; et un jeune de 40 ans atteint d’un cancer et qui était en phase terminale.»

Dans la balance positive, parce qu’elle aide à entretenir le moral des troupes, le CHRH a enregistré une première guérison le 23 mars et la première sortie d’un patient des soins intensifs quelques jours plus tard.

Éviter une surmortalité… non Covid-19

Un mois après la création de l’unité Covid 19, le personnel de première ligne de l’hôpital hutois tourne toujours à plein régime même si la courbe des admissions tend à se lisser vers la stabilisation. Une évolution rassurante après le pic constaté lors de la deuxième semaine d’activité où deux tiers des lits du plateau étaient occupés. «Par contre, on déplore l’augmentation quotidienne des admissions aux soins intensifs. Le service est occupé à moitié, mais cette augmentation nous inquiète même si on sait qu’elle est liée à la longue présence indispensable du patient en soins intensifs par rapport aux trois à dix jours en unité Covid-19. On voit aussi arriver en soins intensifs des patients directement des urgences, et qui sont bien souvent des résidents de maisons de repos.»

La mise à disposition du matériel de protection conforme (masques, blouses) reste une préoccupation. «On s’inquiète aussi d’une baisse de fréquentation de moitié de nos urgences classiques pour un infarctus, un AVC… On a peur d’une surmortalité non Covid-19. Ces personnes à risque ne doivent pas avoir peur de venir aux urgences. On a un couloir propre séparé des urgences Covid-19», termine le directeur médical du CHRH.