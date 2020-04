Huy : "le CHRH démontre toute son utilité"

Directeur général du CHRH, Jean-François Ronveaux défend la place de l'hôpital hutois.

Directeur général du Centre hospitalier régional de Huy, Jean-François Ronveaux ne cache pas sa grande satisfaction devant la motivation de l’ensemble du personnel hutois impliqué dans la gestion de la crise du coronavirus. «À nos détracteurs, j’ai envie de dire que le CHRH démontre toute son utilité dans un contexte comme celui-ci. On a notre place en termes de santé publique!»

Certains avaient pointé du doigt la mise au chômage temporaire d’une partie du personnel, la direction se retranchant alors derrière l’argument d’une réserve d’agents à conserver en background. «Il n’y a quasi plus de chômage temporaire dans le personnel soignant, considère le directeur général. Par contre, chez les kinés, les équipes tournent en rotation. Et les secrétaires médicales ont moins de boulot avec la déprogrammation de 2 400 consultations, opérations et examens. Il n’y a pas eu de révolution. Tout comme il n’y a pas plus d’absentéisme significatif en cette période anxiogène. Au contraire même.»

À l’attention portée à la santé du personnel et des patients, viendront s’ajouter les préoccupations pour celle, financière celle-là, du CHRH. «Cette crise sanitaire viendra plus que grever nos finances, anticipe Jean-François Ronveaux. Les consultations ont baissé de 70% et le taux d’occupation de l’hôpital est de 35% aujourd’hui. Le fédéral a annoncé prévoir 1 milliard d’euros pour les hôpitaux, encore faudra-t-il voir comment ils seront répartis. Idem pour le soutien de la Région via l’AViQ. Est-ce que ces aides combleront toutes ces dépenses totalement justifiées évidemment?»